Jadran tvornica čarapa ide s burze, vjerovnici odlučuju 2. lipnja

Nakon neuspjele potrage za investitorom i ulaska u stečaj, predlaže se povlačenje s tržišta kapitala

Trgovački sud u Zagrebu, zakazao je za početak lipnja Skupštinu vjerovnika društva Jadran d.d. u stečaju na kojoj će se odlučivati o povlačenju dionica s uređenog tržišta.

Prijedlog stečajne upraviteljice Davorke Huljev za prestankom uvrštenja na Zagrebačkoj burzi temelji se na neodrživosti trenutne situacije u kojoj se stečajni postupak izravno sudara s regulatornim zahtjevima tržišta kapitala.

Iako su vjerovnici ranije, u veljači prošle godine, odlučili zadržati društvo na burzi kako bi izbjegli potencijalne tužbe malih dioničara, proteklo razdoblje pokazalo je da takva odluka generira isključivo štetu za stečajnu masu. Situacija je eskalirala inspekcijskim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja je utvrdila niz prekršaja vezanih uz nedostavljanje financijskih i revidiranih izvještaja za 2024. i 2025. godinu.

Upraviteljica u svom očitovanju sudu ističe apsurdnost primjene općih pravila tržišta kapitala na subjekt koji se nalazi u stečaju, naglašavajući da je Stečajni zakon u ovom slučaju lex specialis.

Prema njezinoj argumentaciji, društvo u stečaju prestaje biti aktivni gospodarski subjekt i postaje stečajna masa čija je jedina svrha unovčenje imovine, što čini ispunjenje obveza iz Zakona o tržištu kapitala objektivno nemogućim. Poseban problem predstavlja i tehnička nemogućnost dostave podataka jer nadležna tijela upraviteljici nisu dodijelila potrebne certifikate i lozinke upravo zbog činjenice da je društvo u stečaju. Istovremeno se od tvrtke tražilo ispunjavanje opsežnih upitnika o upravljanju i nadzornim odborima, tijelima koja u stečajnom postupku više ne postoje u svom izvornom obliku. S obzirom na to da daljnji ostanak na burzi ne služi svrsi, a uzrokuje visoke troškove i prijetnje kaznama, vjerovnici će 2. lipnja morati presjeći ovaj pravni čvor i ovlastiti upraviteljicu za podnošenje zahtjeva za delistanje dionica.