Klub izvoznika

Otvorene prijave za 25. jubilarni ENT Summer Camp

4. svibnja 2026.
ENT summer camp

ENT summer camp

foto
Lider
Lider

Program kroz koji je prošlo više od tisuću studenata i mnogima bio prvi korak u karijeri ponovno traži novu generaciju polaznika

Ericsson Nikola Tesla otvorio je prijave za 25. jubilarno izdanje Summer Campa, jednog od najpoznatijih i najdugovječnijih studentskih programa u regiji kroz koji je dosad prošlo više od tisuću studenata, a mnogima je upravo to bio prvi korak prema zaposlenju u struci.

Riječ je o programu namijenjenom studentima završnih godina STEM studija koji žele izaći iz okvira teorije i vidjeti kako izgleda rad na stvarnim projektima. Umjesto simulacija i zadataka s nastave, polaznici rade na rješenjima koja odgovaraju konkretnim potrebama industrije.

Tijekom pet tjedana studenti će, uz mentorstvo stručnjaka iz Ericssona Nikole Tesle, raditi u timovima i razvijati projekte koristeći tehnologije poput umjetne inteligencije (AI), proširene stvarnosti (XR), 5G-a i obrade velikih količina podataka (Big Data). Program se odvija na lokacijama u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

ENT Summer Camp pokrenut je 2001. godine s ciljem povezivanja akademske zajednice i industrije, a danas 25. izdanje predstavlja jednu od ključnih platformi za razvoj mladih inženjera u Hrvatskoj. Upravo kroz ovakav model rada studenti dobivaju priliku primijeniti znanja izravno u praksi i steći iskustvo koje često nedostaje na početku karijere.

„Summer Camp nije samo studentska praksa, već prostor u kojem studenti rade na konkretnim rješenjima i razvijaju vještine koje su im potrebne za daljnji profesionalni razvoj. Za mnoge je to i početak karijere“, istaknuo je Andrej Grgurić, direktor Istraživanja i inovacija u Ericssonu Nikoli Tesli i voditelj programa.

Osim rada na projektima, sudionici će imati priliku sudjelovati u stručnim radionicama, razvijati tehničke i komunikacijske vještine te upoznati način rada u međunarodnom okruženju.

Program se održava u dva termina: od 13. do 24. srpnja te od 25. kolovoza do 11. rujna 2026. godine, a prijave su otvorene do 31. svibnja.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem službene stranice Ericssona Nikole Tesle.

#Ericsson Nikola Tesla#Ent#Summer Camp #Ent Summer Camp
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right