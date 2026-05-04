Kolakov Hotel Phoenix u Sesvetama prodan za 2,2 milijuna eura

Termociklus preuzeo nekretninu dok je tvrtka Marija Rajića, vlasnika Magazinske kleti, bezuspješno tražila zabranu raspolaganja imovinom

Hotel Phoenix s pripadajućim zemljištem u Sesvetama, na adresi Sesvetska cesta 29, prodan je kroz ovršni postupak za oko 2,2 milijuna eura. Kao novi vlasnik u zemljišnim knjigama upisan je Termociklus d.o.o.

Riječ je o nekretnini ukupne površine 7.277 četvornih metara, koja uključuje hotel površine 797 četvornih metara te pripadajuće dvorište i pristupni put. Vlasništvo je na Termociklus upisano temeljem rješenja o dosudi iz rujna 2025., donesenog u okviru ovršnog postupka, čime je imovina prenesena na novog kupca putem sudske dražbe.