Nekretnine

Kolakov Hotel Phoenix u Sesvetama prodan za 2,2 milijuna eura

4. svibnja 2026.
Hotel Phoenix Sesvete

foto Gemini AI
Jozo Knez
Termociklus preuzeo nekretninu dok je tvrtka Marija Rajića, vlasnika Magazinske kleti, bezuspješno tražila zabranu raspolaganja imovinom

Hotel Phoenix s pripadajućim zemljištem u Sesvetama, na adresi Sesvetska cesta 29, prodan je kroz ovršni postupak za oko 2,2 milijuna eura. Kao novi vlasnik u zemljišnim knjigama upisan je Termociklus d.o.o.

Riječ je o nekretnini ukupne površine 7.277 četvornih metara, koja uključuje hotel površine 797 četvornih metara te pripadajuće dvorište i pristupni put. Vlasništvo je na Termociklus upisano temeljem rješenja o dosudi iz rujna 2025., donesenog u okviru ovršnog postupka, čime je imovina prenesena na novog kupca putem sudske dražbe.

#Hotel Phoenix#Sesvete#Ovršni Postupak#Prodaja Nekretnina#Termociklus#Mario Rajić#Vlado Kolak
