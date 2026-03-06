Nova direktorica Le Méridien Lava, Mihaljević se maknuo s čela Grunteka

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Andrijana Mladina preuzela je poziciju direktorice resorta LE MÉRIDIEN LAV u Podstrani pokraj Splita.

Tijekom svoje karijere Mladina je izgradila snažnu ekspertizu u upravljanju hotelijerstvom, strateškom pozicioniranju, razvoju prodaje i promociji destinacije, pritom značajno doprinoseći jačanju tržišne pozicije resorta i unapređenju iskustva gostiju. Mladina ovime ujedno postaje i prva domaća menadžerica na čelu splitskog visokokategornika od njegove poslijeratne obnove i ponovnog otvorenja 2006. godine, kada je dotadašnji Hotel Lav započeo novo poglavlje pod globalnim brendom Le Méridien.