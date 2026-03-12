DOK-ING i ENT s FER-om i FSB-om razvijaju nove robote i dronove

Triple helix partnerstvo industrije i fakulteta za razvoj besposadnih sustava nove generacije i naprednih robotskih rješenja

Domaće tehnološke tvrtke DOK-ING i Ericsson Nikola Tesla (ENT) potpisale su s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) sporazum o suradnji s ciljem razvoja besposadnih sustava nove generacije i naprednih robotskih sustava. Objavio je to danas DOK-ING.

Radi se o tzv. triple helix modelu sporazuma u kojem se industrija povezuje s akademskom zajednicom i javnim sektorom, a u ovom partnerstvu DOK-INGu pripada uloga industrijskog partnera, ENT-u tehnološkog partnera za telekomunikaciju i digitalni aspekt, dok je FER i FSB dopala je R&D uloga u području autonomnih sustava, mehatronike, umjetne inteligencijje i naprednih inženjerskih sustava. Cilj suradnje je ubrzati razvoj novih tehnologija.

- Razvoj kompleksnih tehnoloških sustava danas je gotovo nemoguć bez snažne povezanosti industrije i znanstvene zajednice. Zato ovaj model suradnje smatramo iznimno važnim za dugoročni razvoj domaće industrije i stvaranje novih tehnologija - poručio je Ante Bakić, CTO u DOK-ING-u. Dodao je kako sustavni pristup suradnji s FER-om i FSB-om, s kojima surađuju dulje vrijeme, omogućuje bržu pretvorbu znanja u konkretna tehnološka rješenja i pristup najnovijim istraživanjima i talentima.

Hrvoje Benčić, član uprave Ericssona Nikole Tesle, ocijenio je da sinergija akademske izvrsnosti i industrijskog iskustva stvara snažnu podlogu za nove istraživačke inicijative i tehnologije koje mogu oblikovati buduće smjerove industrije te ojačati ukupni intelektualni kapacitet zemlje.

Suradnja podiže kompetencije inženjera u industriji i istraživača na fakultetima

Dekan FSB-a prof. dr. sc. Zdenko Tonković naglasio je da suradnja sa strateškim partnerima otvara dugoročne istraživačke pravce te karijerne prilike za znanstvenike, podižući kompetencije inženjera u industriji i istraživača na fakultetima.

- Na taj se način stvara snažno inovacijsko okruženje koje povezuje znanstvenu izvrsnost, industrijske potrebe i razvoj novih tehnologija te pridonosi jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i njegovu dugoročnom tehološkom razvoju – naveo je Tonković.

Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas podsjetio je da FER s ovim partnerima njeguje dugogodišnju suradnju.

- Zajedno predstavljano snagu koja daje novi zamah istraživačkoj izvrsnosti i tehnološkom progresu u Hrvatskoj. Veselimo se prilikama koje ova suradnja nudi za razvoj karijera novih tehnoloških stručnjaka i lidera – istaknuo je Bilas.

Triple helix koncept, na kojem se temelji ova inicijativa, pokazao se jednim od ključnih pokretača tehnoloških inovacija jer omogućuje brži prijenos znanja iz znanosti u industriju, a kroz uključivanje javne uprave i stvaranje poticajnog okvira za dugoročni tehnološki razvoj.