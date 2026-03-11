Rheinmetall lani uvećao prihod za 30 posto, nadomak 10 milijardi eura

Vrijednost nerealiziranih narudžbi trenutačno iznosi 63,8 milijardi eura i najveća je otkako je tvrtka osnovana daleke 1889. godine

Njemački proizvođač oružja Rheinmetall izvijestio je u srijedu da mu je prihod u 2025. godini skočio za 29 posto, na 9,9 milijardi eura, i dalje bilježi snažan rast potaknut ratom u Ukrajini, priopćila je tvrtka u srijedu. Grupa bilježi dvoznamenkasti rast prihoda od 2022. godine, odražavajući ubrzano naoružavanje članica NATO-a nakon ruske agresije na Ukrajinu krajem veljače 2022. godine.

Kompanija proizvodi, između ostalog, topove i protuzračno oružje, tenkove, vojne kamione, streljivo, dronove i brodove. U 2022. prihod grupe rastao je 13,2 posto, u 2023. za 12 posto, a u 2024. za čak 36 posto, pokazuju poslovni rezultati na internetskoj stranici grupe. Uprava je pak bila najavila prihod od oko 10 milijardi eura još u 2024. godini, kada je iznosio 9,75 milijardi eura.

Za 2025. procijenili su u studenom da će prihod u poslovanju s vojnom opremom biti veći za 35 do 40 posto, dok bi se u civilnom ogranku trebao zadržati na razini iz 2024. godine. Operativna dobit ojačala je lani za 33 posto, na 1,8 milijardi eura. Neto dobit uvećana je za tri posto, na 800 milijuna eura.

Vrijednost nerealiziranih narudžbi trenutačno iznosi 63,8 milijardi eura i najveća je otkako je tvrtka osnovana. Rheinmetall je osnovan daleke 1889. godine i proizvodio je streljivo za Njemačko Carstvo, a bio je i ključan dobavljač oružja za njemačku vojsku i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, kada je privremeno nacionaliziran.

Ove godine vodstvo kompanije očekuje skok prihoda za 40 do 45 posto, na 14 do 14,5 milijardi eura, kada se izuzme kupljena nova imovina. Grupa je odlučila prodati automobilsko poslovanje i fokusirati se isključivo na vojnu opremu, stoji u izvješću.

Početkom mjeseca Rheinmetall je postao i vlasnik 51 posto udjela u hrvatskom Dok-Ingu. Vrijednost transakcije nije objavljena. No, procjene govore da je njemačka kompanija platila zasigurno nekoliko desetaka milijuna eura.

Europska komisija odobrila je pak sredinom veljače njemačkom divu kupnju poslovanja grupe Lürssen s gradnjom vojnih brodova Naval Vessels Lürssen (NVL), uključujući i navoze u Rijeci. Krajem siječnja izvršni direktor Armin Papperger rekao je za Reuters da će za brodogradilišta platiti 1,35 milijardi eura.