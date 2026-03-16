Dean Krušić iz HT-a preuzima funkciju direktora Combisa

Dosadašnja direktorica Marijana Bačić ostaje u Upravi HT-a, a Combis želi dodatno ojačati poziciju vodećeg sistem integratora

Od 1. svibnja 2026. funkciju direktora i člana Uprave Combisa preuzima Dean Krušić, koji u Combis dolazi s pozicije direktora ICT standardnih proizvoda i rješenja u Hrvatskom Telekomu.

Dosadašnja direktorica Marijana Bačić, koja je Combis vodila od svibnja 2025., nastavlja se u potpunosti fokusirati na svoju ulogu članice Uprave i glavne operativne direktorice za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, koja uključuje i nadležnost za ICT segment poslovanja.

- Dean Krušić odlično poznaje HT Grupu i ICT industriju te je na različitim rukovodećim funkcijama pokazao inovativnost, odlučnost i sposobnost pretvaranja strateške vizije u tehničku stvarnost. Čestitam mu na imenovanju te na prilici za vođenje Combisa u sljedećoj fazi rasta i razvoja, u kojoj će u fokusu biti inovacije, umjetna inteligencija i moderna ICT rješenja.

Zahvaljujem i Marijani Bačić na uspješnom vođenju Combisa tijekom protekle godine u kojoj se Combis uspješno razvijao i učvrstio status jedne od najvećih ICT kompanija u regiji s fokusom na razvoj aplikativnih, komunikacijskih, sigurnosnih i sistemskih rješenja - izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Nadzornog odbora Combisa i predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

Dean Krušić karijeru je izgradio unutar HT Grupe, gdje je posljednjih deset godina u Hrvatskom Telekomu na raznim rukovodećim pozicijama radio na razvoju ICT proizvoda i rješenja te poslovanja. Od 2022. godine odgovoran je za cjelokupni portfelj ICT standardnih proizvoda, uključujući infrastrukturne (IaaS), aplikativne (SaaS) i sigurnosne domene.

- Combis je poznato ime u hrvatskoj i regionalnoj ICT industriji te prepoznati partner koji korisnicima pruža cjelokupni spektar ICT usluga, od kibernetičke sigurnosti i cloud usluga, preko poslovnih aplikacija i mrežne infrastrukture, do smart city rješenja. Uzimajući u obzir ekspertizu koju Combis posjeduje i sposobnost naših stručnjaka u prevođenju ideja u moderna ICT rješenja, plan i vizija su jasni - nastaviti putanju rasta i dodatno ojačati Combisovu poziciju vodećeg sistem integratora u Hrvatskoj i regiji - izjavio je Dean Krušić.

Novi direktor Combisa je ICT stručnjak s više od desetljeća rukovodećeg iskustva unutar HT Grupe. Od ožujka 2022. obnašao je funkciju direktora ICT standardnih proizvoda i rješenja u Hrvatskom Telekomu. Prethodno je vodio strateške ICT programe kao projektni direktor (2019.-2022.), a prije toga obnašao funkcije voditelja ICT grupe (2016.-2019.) i ICT product managera (2013.-2016.). Tijekom karijere vodio je razvoj enterprise cloud strategija, sigurnosnog portfelja te program sinergije HT-a i Combisa.