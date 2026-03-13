Mastercard uključuje Binance, Ripple i PayPal u novo partnerstvo

Platni div Mastercard predstavio je novi program kripto partnera čiji je cilj povezati brzorastući svijet blockchain tehnologije sa svojom ogromnom globalnom platnom infrastrukturom.

Prema izjavi tvrtke, inicijativi se pridružilo više od 85 tvrtki usmjerenih na blockchain i fintech, a među glavnim imenima su: Binance, Ripple, Gemini, PayPal, Paxos i Circle.

Mastercardov program

Službeno priopćenje za javnost navodi da ovo zajedničko ulaganje signalizira još jedan korak tradicionalnih financijskih mreža prema integraciji kriptovaluta u glavnu trgovinu.

S obzirom na znatan broj velikih kripto i fintech imena koja se pridružuju programu, Mastercard je napomenuo da planiraju istražiti kako se blockchain tehnologija, uključujući programabilna plaćanja i tokeniziranu imovinu, može integrirati s TradFi platnim sustavima koje koriste trgovci, banke i potrošači diljem svijeta.

Sam program će se usredotočiti na razvoj praktičnih primjena gdje blockchain može nadopuniti postojeće financijske tračnice, a ne zamijeniti ih.

Direktori Mastercarda, Raj Dhamodharan i Sherri Haymond, tvrdili su da je kripto imovina ušla u novu fazu, što bi ih moglo dodatno potaknuti u tradicionalni financijski sustav.

- Kako tehnologije digitalne imovine sazrijevaju, Mastercard će se nastaviti fokusirati na ono što najbolje radimo: omogućavanje povjerenja, postavljanje standarda i povezivanje sustava u velikim razmjerima. Premošćivanjem inovacija na blockchainu s okvirom koji pokreće svakodnevna plaćanja, pomažemo osigurati da ono što slijedi funkcionira s onim što već funkcionira - dodali su.

Šira inicijativa

Bloomberg je dodao da se novi program nadovezuje na nekoliko ranijih inicijativa usmjerenih na integraciju klase digitalne imovine u svoj ekosustav. Prethodno je podržavao platne kartice povezane s kriptovalutama, ulagao u blockchain startupove putem svog akceleratora Start Path i uveo usluge osmišljene kako bi pomogle bankama u upravljanju usklađenošću i rizicima povezanim s industrijom.

Iako su kriptovalute porasle u popularnosti u posljednjih pola desetljeća, njihova integracija u svakodnevna plaćanja ostaje složen izazov. Mastercard nastoji riješiti taj problem pozicionirajući se kao most između blockchain ekonomije u nastajanju i tradicionalnog financijskog sustava.