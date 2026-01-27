Obitelj Plodinec imovinu NewMipa prenijela na Trgovinu Krk

Ovom transakcijom Čakovečki mlinovi će steći nove dionice Trgovine Krk, čime se nastavlja vlasničko preslagivanje čakovečke kompanije

NewMip je prenio svoju cjelokupnu imovinu, prava i obveze na Trgovinu Krk čime je tom lancu povećan temeljni kapital. Objavili su čakovečki mlinovi na Zagrebačkoj burzi. Trgovina Krk će izdati nove dionice koje kao isključivu naknadu stječe čakovečka kompanija koja je stopostotni vlasnik NewMipa. S Obzirom da je čakovečka kompanija većinski suvlasnik Trgovine Krk (87,61 posto), njezina naknada kroz nove dionice ne mijenja postojeća prava malih dioničara, iako je njihovo pravo na stjecanje novih dionica u ovom slučaju isključeno.

Tim ugovorom o pripajanju, kako sada stvari stoje, trebao bi prestati postojati NewMip koji je tijekom 2025. kroz postupke podjele izdvojio ključne dijelove imovine prema Čakovečkim mlinovima i Zagrebačkim pekarnama Klara, a početkom 2026. i prema Trgovini Krk.