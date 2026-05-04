Kulturna iskaznica kasni, no interes pružatelja usluga ne jenjava

Umjesto u travnju, prvi vaučeri od 100 eura za osamnaestogodišnjake trebali bi biti aktivirani tek sredinom svibnja

Nakon što je početak korištenja Kulturne iskaznice bio najavljen za travanj, projekt još uvijek nije zaživio. Kako doznajemo, interes pružatelja usluga je velik, no nisu svi uspjeli na vrijeme završiti tehničke pripreme potrebne za sudjelovanje u projektu.

Podsjetimo, u prvoj fazi projekta izgrađena je digitalna infrastruktura, odnosno internetske stranice i sustav plaćanja, nakon čega je u drugoj fazi početkom godine raspisan javni poziv za iskaz interesa pružatelja usluga, odnosno kulturnih i medijskih javnih ustanova i tvrtki.

Pružatelji koji su ušli u katalog morali su prilagoditi svoje softverske sustave jer iskaznica funkcionira na principu vaučera. Naime, mladi kupuju ulaznice i usluge putem vaučera od 100 eura, a ustanove i tvrtke za te transakcije dobivaju povrat novca od Ministarstva.

Upravo se ta softverska prilagodba, koja se razlikuje od subjekta do subjekta, pokazala zahtjevnijom nego što se očekivalo. Riječ je o procesu integracije poslovanja pružatelja usluga sa sustavom Fine, koja je zadužena za tehničku i operativnu provedbu projekta.