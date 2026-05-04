Kraj muljanja s kilometrima i eko-testom: EU uvodi veliku reformu!

Kod nas će ključeve reforme držati Centar za vozila Hrvatske, privatna trvtka s javnim ovlastima i nepoznatim vlasnicima

Bruxelles je u travnju prošle godine objavio kako radi na velikoj reformi tehničkog pregleda vozila, čiji je cilj iz temelja promijeniti sustav koji provjerava tehničku ispravnost vozila u EU. Glavni je motiv reforme to što trenutna pravila datiraju iz 2014. godine, a u tim se pravilima ne spominju ni električna vozila ni sustavi koji sami koče.

Ministarski šakom o stol

Komisijini prijedlozi bili su vrlo maksimalistički, strogi pregledi svake godine za starije aute, senzori na svakom kutu, pametne kamere, no ministri prometa, uključujući i našeg ministra Olega Butkovića, na Vijeću su lupili šakom o stol i odbili neka od najstrožih reformi koja bi vozače najstarijih automobila, mahom u istočnoj Europi, skupo koštala. No, to ne znači da promjena neće biti i da one neće biti značajne.

Prema dosadašnjim prijedlozima Paketa za tehničku ispravnost (Roadworthiness Package), uz ceste će se uskoro postavljati spektrometri odnosno RSD (Remote Sensing Devices), senzori koji će njušiti ispušne plinove sa svakog vozila i slati obavijesti vozačima da u slučaju pretjerane koncentracije ispušnih plinova imaju obvezu odlaska na izvanredni tehnički pregled. U najavi je i uvođenje MOVE-HUB-a, europskog oblaka za vozila koji će u svakoj zemlji u svakom trenutku znati ne samo koliko vaše vozilo troši goriva ili struje i koliko plinova ispušta, nego i stvaran broj prijeđenih kilometara, pa skidanje kilometraže odlazi u povijest.