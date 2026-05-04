Broj zaposlenih u industriji u ožujku 2026. pao za 5,4 posto

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u ožujku ove godine u usporedbi s veljačom pao je za 0,1 posto, a u odnosu na ožujak lani za 5,4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u ožujku je prema mjesecu prije broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 0,2 posto.

U rudarstvu i vađenju čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u ožujku je prema prethodnom mjesecu ostao nepromijenjen kao i u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto.

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen je za 6,1 posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 29,6 posto te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 25,3 posto.

Statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije registrira u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, za 29,8 posto.

U ožujku 2026. prema ožujku 2025., broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 2,3 posto, a u rudarstvu i vađenju isto za 2,3 posto.

Broj zaposlenih u industriji u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje lani pao je za 5,3 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do ožujka 2026. veća je za 5,9 posto u usporedbi s istim razdobljem 2025. godine.