Uprava Končara predlaže dividendu od četiri eura po dionici

Uprava Končara Elektroindustrije sazvala je za 12. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari, između ostalog, odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od četiri eura po dionici, što je za euro više nego lani.

Kako se navodi u pozivu za skupštinu, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su da je neto dobit Končara d.d. u 2025. iznosila 80,1 milijun eura te predlažu skupštini da se od toga u ostale rezerve za neotpisane troškove razvoja rasporedi 26,7 tisuća eura, a u ostale rezerve 3,98 milijuna eura, što je ukupno četiri milijuna eura.

Za dividendu bi se isplatilo najviše 10,2 milijuna eura, što čini 12,72 posto ostvarene neto dobiti za 2025. godinu. Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama.

Dividenda od četiri eura po dionici isplatit će se dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD kao nositelji prava na dionicama na petnaesti dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 27. lipnja 2026. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende (record date).

Isplata dividende izvršit će se najkasnije u roku 15 dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno do 13. srpnja.

Preostali iznos raspoložive dobiti predlaže se staviti u zadržanu dobit, vidljivo je iz poziva za skupštinu.