Stjepan Bedić: Kako sam iz nule u pandemiji stvorio aviokompaniju

Založio je kuću, pokrenuo aviokompaniju usred pandemije i u pet godina izgradio biznis s prihodima višim od 31 milijuna eura

Što uopće znači pokrenuti aviokompaniju usred pandemije, kako se gradi posao kada su svi konkurenti prizemljeni i zašto je upravo trenutak globalne krize bio pravi trenutak za početak, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta sa Stjepanom Bedićem.

Bedić je pilot, aeronautički inženjer i osnivač ETF Airwaysa, privatne hrvatske aviokompanije koju je osnovao u studenom 2020. godine. Ideju o vlastitoj kompaniji imao je još 2013., no investitora nije bilo. Godinama je skupljao odbijanja dok mu direktor Boeinga nije poslao knjigu i tada je odlučio da ne odustaje. Na kraju je založio vlastitu kuću, okupio tim iskusnih zrakoplovnih profesionalaca i investitora te pokrenuo ETF.

Razgovarali smo o tome kako izgledaju ugovori s turoperatorima i aviokomapanijama, tko zapravo leti u privatnim mlažnjacima, kako se mala hrvatska kompanija štiti od šokova poput rata na Bliskom istoku i skokova cijena goriva te što trenutni gospodarski šokovi znače za turoperatore i cijene letova u nadolazećem razdoblju.

Bedić govori i o trenutku kada je prošle godine otkupio udjele od početnih investitora i postao većinski vlasnik kompanije koju je izgradio od nule, o tome što ih je istaknulo među konkurencijom te o planovima za ETF Airways u budućnosti.

U novoj epizodi Liderova podcasta nećete saznati samo o zrakoplovstvu, nego i o poduzetničkom instinktu, hrabrosti da se krene kada svi stoje i o tome kako izgleda izgraditi globalnu kompaniju iz Zagreba.

