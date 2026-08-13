Osječki Jabil u fokusu Wall Streeta: Kapital skočio na 97 milijuna eura

Švicarski UBS podignuo rejting američkom divu i istaknuo pogon u Nemetinu, a dokapitalizacija od 36,5 milijuna eura potvrđuje novu fazu rasta

Analitičari investicijskog odjela švicarske bankarske grupacije UBS promijenili su ovih dana preporuke za dionicu američke tvrtke Jabil, koja je u Hrvatskoj poznata po pogonu u Nemetinu kod Osijeka.

UBS-ovi analitičari dosad su bili dosta suzdržani oko pozicija za kupnju Jabilovih dionica, no to se sada promijenilo i njihova je najsvježija preporuka čisti 'Buy' što znači da je to dionica u koju se isplati ulagati i to zbog, kako navode, zbog višegodišnjeg megaciklusa ulaganja u AI infrastrukturu, ali i snažnog uzleta u sektoru zdravstvene tehnologije.

Transformacija portfelja

No, kako je Jabil u našoj javnosti prvenstveno poznat po planovima koji su se oslanjali na proizvodnju za autoindustriju i medicinu, posebno upadaju u oči navodi u kojima švicarski analitičari među ključnim polugama rasta izričito spominju i kapacitete u Hrvatskoj.

O čemu se zapravo radi? UBS-ovi analitičari objašnjavaju da se u Jabilu događa velika transformacija portfelja. Naime, kompanija se odmiče od sektora koji je trenutno usporavaju, poput autoindustrije i robe široke potrošnje, a fokus je prebačen na sektore s najvišim operativnim maržama. Naravno da je u igri i najaktualnija industrijska utrka, ona tehnološka!

Jabil tako ulaže u pogone za sklapanje AI hardvera. Čipovi za Amazon i Metu ugrađivat će se tako, čini se, u Jabilovim pogonima u Indiji i u SAD-u. No, to ne znači da se biznis koji je neisplativ gura prema Hrvatskoj, baš naprotiv.

Promjene u pogonu u Osijeku

Od hrvatskog se pogona očekuje snažan zamašnjak u drugim zlatnim kokama kompanije. U Osijeku će se tako proizvoditi visokotehnološka medicinska oprema te napredna industrijska automatizacija i upravo tu leži odgovor zašto osječki pogon izlazi iz sjene sporije autoindustrije i ulazi u kalkulacije njujorške burze.

Optimizam na burzi

Tržište je ovaj strateški zaokret dočekalo s velikim optimizmom. Dionica JBL-a na njujorškoj se burzi popela na 366,16 dolara, skočivši devet posto u samo mjesec dana i deklasiravši širi indeks S&P 500. Za cijelu se godinu prognozira prihod od blizu 35 milijardi dolara uz skok zarade po dionici od preko 30 posto, dok sama industrija drži sam vrh najpoželjnijih sektora na burzi.

Da sve ovo s Wall Streeta nije samo lijepa teorija za burzovne mešetare, potvrđuje se i na našem terenu. U sudskom registru stoji da je Jabil Croatia provela masivnu dokapitalizaciju kojom je temeljni kapital osječke podružnice skočio za čak šezdeset posto — sa 60,5 na 97 milijuna eura, što je Lider već primijetio.

Ubacivanje dodatnih 36,5 milijuna eura u ovu greenfield investiciju jasna je potvrda da se u Nemetinu aktiviraju puni kapaciteti u sklopu nove, profitabilnije globalne strategije.

Upravi Jabila poslali smo novinarski upit s konkretnim pitanjima: na što se točno troši novih 36,5 milijuna eura iz dokapitalizacije, u kojoj je mjeri osječki pogon fokusiran na medicinsku opremu i automatizaciju, a koliko možda za AI infrastrukturu te u kojoj je fazi najavljeno zapošljavanje do 1.500 radnika. Službeni odgovori do zaključenja ovog teksta nisu stigli. Kada i ako osječka uprava odluči dati više detalja, rado ćemo objaviti i njihove stavove.