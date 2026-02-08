Očekuje se snažan rast spajanja i preuzimanja u 2026. unatoč izazovima

Optimizam raste zbog niže inflacije, povoljnijih kamata te većoj potražnji kupaca i private equity fondova, unatoč geopolitičkim napetostima

Globalno tržište spajanja i preuzimanja (M&A) u 2025. godini pokazalo je veću otpornost nego što se predviđalo, a prognoze za 2026. godinu ukazuju na snažan nastavak aktivnosti. Prema najnovijem istraživanju savjetničke tvrtke IMAP, koje je obuhvatilo više od 100 stručnjaka iz 54 zemlje, čak 73 posto savjetnika očekuje rast volumena transakcija u 2026. godini.

Iako su geopolitičke i makroekonomske nestabilnosti i dalje prisutne, tržište se uspješno rekalibriralo. Glavni faktori koji podupiru optimizam su popuštanje inflacije, povoljnije kamatne stope i značajan 'suhi barut' (dry powder) u rukama private equity (PE) fondova.

Očita smjena generacija

No, zanimljivo je da se motivi prodavatelja mijenjaju. Naime, iako konsolidacija industrije ostaje vodeći razlog za prodaju, planiranje nasljeđivanja i odlazak vlasnika u mirovinu bilježe snažan skok od 15 posto u odnosu na prethodnu godinu, što odražava smjenu generacija u poslovnom svijetu.

S druge strane, kupci postaju sve selektivniji i fokusiraju se na otporne poslovne modele. Čak 66 posto stručnjaka ističe da će ponavljajući prihodi (recurring revenue) biti najvažnija karakteristika pri odlukama o preuzimanju. Uz to, jako se cijene snažne marže i novčani tokovi.

Dok je optimizam u Sjevernoj Americi i Europi blago moderiran, Azija bilježi značajan skok povjerenja od 17 posto na godišnjoj razini. Što se tiče sektora, PE fondovi će najviše ciljati usluge za poslovanje (52 posto), tehnologiju i telekomunikacije (40 posto) te zdravstvo (34 posto).

Tržišna volatilnost kao najveći rizik

Unatoč optimizmu, na putu do uspješne prodaje i dalje ima prepreka. Najveći rizici za odgađanje zatvaranja poslova u 2026. bit će tržišna volatilnost i ekonomska nesigurnost (57 posto ispitanika), nerealna očekivanja prodavatelja oko valuacije (48 posto ispitanika) te neispunjavanje planiranih prihoda (50 posto ispitanika).

Stručnjaci poručuju da će u 2026. godini ključ uspjeha biti realne valuacije i vrhunska priprema, dok će iskustvo i globalna perspektiva biti važniji nego ikada prije.