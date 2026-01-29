Oprez na Wall Streetu, tehnološki sektor potaknuo rast azijskih burzi

Ulagači koji su se nadali naznakama kada će Fed nastaviti smanjivati kamate, nakon lanjskih rezova, ostali su razočarani

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni jer nakon sjednice čelnika američke središnje banke nije ništa jasnije kada bi Fed mogao smanjiti kamatne stope. Dow Jones ojačao je 0,02 posto, na 49.015 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,01 posto, na 6.978 bodova. Nasdaq indeks porastao je, pak, 0,17 posto, na 23.857 bodova.

Nakon dvodnevne sjednice, Fed je jučer priopćio da kamatne stope ostaju nepromijenjene u rasponu od 3,50 do 3,75 posto, kao što se na tržištu i očekivalo. Poručio je da je inflacija i dalje povišena, a da gospodarstvo solidno raste. Od 10 čelnika Feda, njih osam glasalo je za zadržavanje kamata na dosadašnjim razinama.

Ulagači koji su se nadali naznakama kada će Fed nastaviti smanjivati kamate, nakon lanjskih rezova, ostali su razočarani jer na konferenciji za medije predsjednik središnje banke Jerome Powell nije dao nikakav 'mig'. Kazao je da su rizici od rasta inflacije i usporavanja rasta gospodarstva smanjeni te da će daljnje odluke Feda ovisiti o budućim makroekonomskim pokazateljima. Nakon poruka iz Feda, na tržištu se očekuje da će središnja banka ove godine nastaviti smanjivati kamate, ali ne prije lipnja.

Ulagači su jučer bili oprezni i zbog toga što su čekali kvartalne poslovne rezultate nekoliko velikih tehnoloških kompanija, ali tek nakon zatvaranja tržišta.

A nakon objave poslovnih izvješća, cijena dionice Meta Platformsa porasla je u produženom trgovanju oko sedam, a Tesle oko 1 posto. Cijena Microsofta pala je, pak, oko 6 posto.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,52 posto, na 10.154 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,29 posto, na 24.822 boda, a pariški CAC 1,06 posto, na 8.066 bodova.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,3 posto. Pritom su cijene dionica u Japanu, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,3 i 1,3 posto. U Australiji, Šangaju i Indiji pale su, pak, između 0,1 i 0,2 posto.

Na većini azijskih burzi cijene su dionica porasle, što se ponajviše zahvaljuje rastu tehnološkog sektora, nakon boljih nego što se očekivalo poslovnih rezultata južnokorejskih proizvođača čipova Samsunga i SK Hynixa.

Južnokorejski Kospi indeks skočio je jutros na novu rekordnu razinu, a svoj dobitak od početka godine povećao na impresivnih 23 posto. Tajvanski burzovni indeks, koji također sadrži dionice brojnih tehnoloških kompanija, porastao je u siječnju 13 posto.

Na ostalim azijskim burzama jutros se trguje opreznije, kao i jučer na Wall Streetu, gdje su Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks ostali gotovo nepromijenjeni.

Dolar stagnira, cijene nafte porasle

A na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta stagnira, nakon što je prethodnih dana oštro pala i zaronila na najniže razine u četiri godine. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,10 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,11 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 152,80 na 153,05 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1980 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1995 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle jer se trgovci plaše da bi eventualna vojna akcija SAD-a protiv Irana poremetila opskrbu s Bliskog istoka. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros porasla 1,32 posto, na 69,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,44 posto, na 64,15 dolara.