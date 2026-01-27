Ostavka u Đuri Đakoviću, tvrtka Slavena Kufnera preuzela Monting

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Miroslav Pukowiec podnio je ostavku na mjesto člana Uprave ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE. Pukowiec je na toj poziciji bio o travnja 2025. Riječ je o menadžeru s bogatim iskustvom u strateškom financijskom upravljanju, operativnom vođenju i provedbi organizacijskih transformacija.