Ostavka u Đuri Đakoviću, tvrtka Slavena Kufnera preuzela Monting
27. siječnja 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Miroslav Pukowiec podnio je ostavku na mjesto člana Uprave ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE. Pukowiec je na toj poziciji bio o travnja 2025. Riječ je o menadžeru s bogatim iskustvom u strateškom financijskom upravljanju, operativnom vođenju i provedbi organizacijskih transformacija.
