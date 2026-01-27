Tvrtke i tržišta

Ostavka u Đuri Đakoviću, tvrtka Slavena Kufnera preuzela Monting

27. siječnja 2026.
Miroslav Pukowiec

foto
Anamarija Mujanović
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Miroslav Pukowiec podnio je ostavku na mjesto člana Uprave ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE. Pukowiec je na toj poziciji bio o travnja 2025. Riječ je o menadžeru s bogatim iskustvom u strateškom financijskom upravljanju, operativnom vođenju i provedbi organizacijskih transformacija.

#Miroslav Pukowiec#Đuro Đaković Grupa#Slaven Kufner#Monting
