Većina azijskih burzi prati pad Wall Streeta

No, kako rat ne jenjava, što je poremetilo opskrbu naftom s Bliskog istoka, cijene 'crnog zlata' u četvrtak su ponovno porasle

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali, izgubivši dio dobitaka od prethodnog dana, jer je ulagače zabrinuo daljnji rast cijene nafte, što bi moglo potaknuti rast inflacije.

Dow Jones oslabio je 1,61 posto, na 47.954 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,56 posto, na 6.830 bodova, a Nasdaq indeks 0,26 posto, na 22.748 bodova. Jučer je nastavljeno nesigurno trgovanje na najvećoj svjetskoj burzi, pa zbog krize na Bliskom istoku jedan dan cijene dionica porastu, a već drugi padnu.

U srijedu su ti indeksi porasli jer se činilo da su se cijene nafte stabilizirale nakon snažnog rasta u prva dva dana ovoga tjedna. No, kako napadi SAD-a i Izraela na Iran ne jenjavaju, kao ni iransko raketiranje susjednih zemalja, što je poremetilo opskrbu naftom s Bliskog istoka, cijene 'crnog zlata' u četvrtak su ponovno porasle.

Na američkom je tržištu cijena barela skočila 8,5 posto, na 81 dolar, najvišu razinu od polovice 2024. godine. To je podržalo strahovanja ulagača od rasta inflacije, koja se ionako kreće iznad ciljanih razina američke središnje banke od oko 2 posto. To znači da se Fedu sužava prostor za smanjenje kamata, a upravo je nada ulagača u smanjenje kamata glavni pokretač tržišta u posljednje vrijeme.

- Pogledajte cijene nafte, to vam govori sve što trebate znati zašto je tržište dionica palo. Tržište bi doista željelo znati dokle će taj sukob na Bliskom istoku trajati - kaže Michael Antonelli, strateg u tvrtki Baird Private Wealth Management.

U gotovo svim sektorima cijene su dionica jučer pale, a samo je rast energetskog i tehnološkog sektora ublažio gubitke burzovnih indeksa. I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,45 posto, na 10.413 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,61 posto, na 23.815 bodova, a pariški CAC 1,49 posto, na 8.045 bodova.

Azijske burze

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u petak pale, kao i na Wall Streetu dan prije, pa je azijski MSCI indeks na putu najvećeg tjednog gubitka u posljednjih šest godina. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,3 posto i na putu je tjednog gubitka od oko 6,5 posto, najvećeg od ožujka 2020. godine.

Jutros su cijene dionica u Južnoj Koreji, Indiji i Australiji pale između 0,1 i 1 posto, dok su u Šangaju, Japanu i Hong Kongu porasle između 0,4 i 1,7 posto. Na samom početku trgovanja gotovo svi burzovni indeksi bili su u minusu jer je ulagače pokolebao jučerašnji pad Wall Streeta.

Kasnije su kineske burze ponešto porasle, dok japanski Nikkei indeks balansira na rubu pozitivnog i negativnog područja. Na svjetskim burzama nastavlja se nesigurno trgovanje zbog krize na Bliskom istoku, pa jedan dan cijene dionica porastu, a već drugi padnu.