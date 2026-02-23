Slom tržišta u južnoj Istri: broj transakcija pao za trećinu

Pad je krenuo 2024. godine s minusom od 21 posto, a 2025. je donijela dodatnih 16 posto smanjenja, no kraj godine ipak budi optimizam

Tržište nekretnina u južnoj Istri prošlo je kroz naglu i duboku korekciju. Nakon rekordne 2023. godine, u kojoj je Istarska županija zabilježila čak 14.900 transakcija, uslijedio je dvogodišnji pad koji je do kraja 2025. izbrisao 34 posto tržišne aktivnosti, pokazuje analiza koju potpisuje Aljoša Vučetić, vlasnik i direktor agencije za nekretnine Maris Real Estate iz Pule.

Aljoša Vučetić

Prema njegovoj analizi službenih podataka Porezne uprave RH i baze e-Nekretnine, 2025. godina zaključena je s 9.804 transakcije u Istarskoj županiji. Samo u odnosu na 2023. tržište je manje za 5.096 kupoprodaja. Pad je krenuo 2024. godine s minusom od 21 posto, a 2025. je donijela dodatnih 16 posto smanjenja.

Službeni podaci Porezne uprave RH – Istarska županija

Korekcija je još izraženija u pet gradova južne Istre, u Puli, Medulinu, Vodnjanu, Ližnjanu i Fažani, gdje je između 2024. i 2025. zabilježen pad od 52,9 posto.