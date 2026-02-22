Mirovinski fondovi masovno ulažu u nekretnine

Ulaganja su porasla 177 posto, a trgovački centri i logistika postaju ključan izvor prinosa za buduće mirovine.

Posjetitelji trgovačkih centara vjerojatno nisu svjesni da u takvim objektima nisu samo potrošili novac već ga i zaradili. Doduše, na neizravan način, no ta će im zarada dobro doći kad im bude najpotrebnija – u mirovini. Domaći obvezni mirovinski fondovi, s ukupnim članstvom od 2,4 milijuna građana, ozbiljno su pojačali izravna ulaganja u nekretnine.

Mjesečna statistika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) za prosinac pokazuje da je vrijednost takvih ulaganja dosegnula 173 milijuna eura. Za usporedbu, u odnosu na lanjski ožujak, kada je Hanfa u svojim statistikama počela iskazivati tu stavku, nekretninska ulaganja mirovinskih fondova veća su za vrtoglavih 177 posto.