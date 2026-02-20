Cijena kvadrata otišla na 3636 eura, najskuplje je u Dalmaciji

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u prosjeku se traži čak 4182 eura za kvadrat, a drugo mjesto zauzima Dubrovačko-neretvanska županija

Domaće tržište nekretnina bilježi pad broja transakcija, ali cijene i dalje rastu. Dokazuje to i analiza internetskog oglasnika Njuškalo iz koje proizlazi da je najveći porast cijena zabilježen na jadranskoj obali.

Njuškalo je i ove godine napravio veliku analizu traženih cijena za prodaju kuća i stanova po županijama i gradovima u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da prodavatelji i dalje podižu tražene cijene, pri čemu se najviše traži u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok su među najpovoljnijima Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonska županija.

Razlike sve izraženije

- Naši podaci i ove godine potvrđuju nastavak rasta traženih cijena na tržištu nekretnina; prosječno se za stanove u Hrvatskoj tražilo 3636 eura po kvadratu, a za kuće 2696 eura. Iako je rast prisutan u većini županija i gradova, razlike su sve izraženije: najveći porast traženih cijena vidljiv je na obali i u najvećim urbanim središtima, dok se u dijelu kontinentalnih županija cijene kreću znatno niže. Kupcima to znači da je usporedba cijena po lokacijama važnija nego ikad, a prodavateljima da realno pozicioniranje cijene postaje ključ brže prodaje - izjavila je Ivana Vertuš, direktorica vertikale nekretnina u Njuškalu.

Ivana Vertuš, direktorica vertikale nekretnine u Njuškalu

Prodavatelji stanova u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 3636 eura za svoje kvadrate, što je rast od 6,5 posto u odnosu na godinu prije.

Pet županija i u prošloj je godini bilježilo rast traženih cijena za stanove veći od 10 posto, i to Grad Zagreb (14,94 posto), Karlovačka županija (17,94 posto), Sisačko-moslavačka (33,09 posto), Brodsko-posavska (13,63 posto) i Krapinsko-zagorska županija (19,15 posto). Isto tako, pet županija bilježi blagi pad traženih cijena po kvadratu stana, a to su: Bjelovarsko-bilogorska (-2 posto), Vukovarsko-srijemska (-1,98 posto), Dubrovačko-neretvanska (-1,06 posto), Istarska (-0,88 posto) i Šibensko-kninska županija (-0,31 posto). Sve ostale županije bilježe rast traženih cijena do 10 posto.

U čak osam županija prodavatelji stanova traže za kvadrate svojih stanova više od 3000 eura. Najviše se po kvadratu stana traži u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje prodavatelji po kvadratu u prosjeku traže čak 4182 eura. Drugo mjesto najviših traženih cijena po kvadratu zauzima Dubrovačko-neretvanska županija u kojoj se za kvadrat stana u prosjeku tražilo 3834 eura.

Slijedi ih Primorsko-goranska županija gdje se u prosjeku tražilo 3789 eura, nešto niže tražene cijene imala je Zadarska županija gdje je prosjek 3674 eura po kvadratu stana. Tražene prosječne cijene veće od 3600 eura su još u Gradu Zagrebu (3698 eura) i Istarskoj županiji (3607 eura) za kvadrat stana. Za stanove u Ličko-senjskoj županiji prosječno se tražilo 3406 eura, a u Šibensko-kninskoj 3397 eura.

Najjeftinije na istoku Hrvatske

Šest županija bilježi prosjek traženih cijena po kvadratu stana manji od 2000 eura. Najmanja prosječna tražena cijena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i to 1315 eura po kvadratu, slijedi Požeško-slavonska s prosječno traženih 1385 eura po kvadratu. Iduće su Bjelovarsko-bilogorska, u kojoj se prosječno tražilo 1572 eura, i Virovitičko-posavska županija s prosječno traženih 1631 euro. U Sisačko-moslavačkoj županiji, koja ujedno bilježi i najveći rast prosječno traženih cijena po kvadratu stana, prošle godine tražilo se 1913 eura za kvadrat, a u Brodsko-posavskoj 1979 eura.

Kada je riječ o gradovima, nijedan nije zabilježio pad traženih cijena za kvadrat stana, a u Vinkovcima (34,69 posto), Sisku (33,93 posto) i Virovitici (29,12 posto) je najveći rast traženih cijena. U Zagrebu su cijene u prosjeku narasle za 14,94 posto kada se uspoređuju s 2024., pa je tako tražena cijena za kvadrat stana prošle godine iznosila prosječnih 3698 eura.

Tražene cijene rasle su i u Splitu za 13,85 posto i prešle iznos od prosječno traženih 4553 eura u 2024. godini na prosječno traženih 5183 eura u 2025. godini. U Osijeku su cijene u prosjeku rasle za 17,54 posto, što znači da se 2024. u prosjeku tražilo 2465 eura za kvadrat stana. Pula i Rijeka također su bilježile rast cijena, pa je prosjek tražene cijene za kvadrat stana u Puli iznosio 3283 eura, dok se u Rijeci prosječno tražilo 3319 eura.

Kuće poskupile 4,4 posto

Prodavatelji kuća u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 2696 eura za svoje kvadrate, što je rast od 4,41 posto u odnosu na godinu prije.

Rast traženih cijena po kvadratu kuće veći od 10 posto bilježe četiri županije: Osječko-baranjska (14,72 posto), Zagrebačka (14,39 posto), Grad Zagreb (10,22 posto) i Šibensko-kninska županija (10,22 posto). Najveći pad traženih cijena za kvadrat kuće zabilježen je u Virovitičko-podravskoj županiji (-6,56 posto). Još je samo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zabilježen pad prosjeka traženih cijena za kuće (-0,73 posto).

U četiri županije tražene cijene za kvadrat kuće prelaze iznos od 3000 eura, i to u Dubrovačko-neretvanskoj (3095 eura/m2), Istarskoj (3180 eura/m2), Šibensko-kninskoj (3111 eura/m2) i Splitsko-dalmatinskoj (3470 eura/m2). Čak se u sedam županija traži manje od tisuću eura po kvadratu kuće.

U Bjelovarsko-bilogorskoj tijekom prošle godine u prosjeku se tražilo 813 eura/m2, u Koprivničko-križevačkoj 918 eura po kvadratu, u Sisačko-moslavačkoj županiji tražilo se 890 eura/m2, Virovitičko-podravska slijedi s 860 eura/m2, za kvadrat kuće u Vukovarsko-srijemskoj tražilo se 804 eura/m2. U Brodsko-posavskoj županiji tražena cijena po kvadratu kuće lani je iznosila 960 eura, a najmanja tražena cijena bilježi se u Požeško-slavonskoj županiji gdje je tražena cijena u prosjeku iznosila 795 eura po kvadratu.