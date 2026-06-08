Elektronička evidencija rada: Nakon Ubera, sustav se širi na građevinu

Nakon digitalnih platformi, JEER sustav u stvarnom vremenu nadzirat će gradilišta radi suzbijanja neprijavljenog rada

Nakon što se kroz izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada iz 2023. godine već tri godine provodi obvezna elektronička evidencija radnog vremena za digitalne platforme kao što su Uber, Bolt, Wolt i Glovo, isti se sustav sada počinje primjenjivati u građevinskom sektoru, u kojemu uz ugostiteljstvo radi najveći broj od ukupno 170 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj.

Sustav JEER (Jedinstvena elektronička evidencija rada) pokazao se iznimno korisnim alatom u otkrivanju neprijavljenog rada, a zahvaljujući njegovom uvođenju država sada raspolaže točnim podacima o radu na digitalnim platformama. Zbog toga Vlada sada, kako je već ranije najavljeno, proširuje taj model evidencije i na druge sektore gdje je rad 'na crno' najizraženiji, počevši od građevine.

Cilj je olakšati vođenje evidencije radnih sati bez stvaranja dodatnog administrativnog tereta za poslodavce, ali i stati na kraj manipulacijama radnim vremenom i osigurati bolju zaštitu radnika. Cijeli je projekt vrijedan 3,9 milijuna eura i u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, a provedba će trajati do 2028. godine.

Prijava putem mobilne aplikacije

Novi digitalni sustav radit će u stvarnom vremenu, a radnici na gradilištima prijavljivat će se putem mobilne aplikacije koja će automatski bilježiti točno vrijeme i lokaciju početka te završetka rada. Svi prikupljeni podaci bit će izravno vidljivi Poreznoj upravi i Državnom inspektoratu.

Kako je istaknuto na konferenciji, integracija stranih radnika pod jedinstvenu platformu omogućit će državi i poslodavcima preciznu statistiku o tržištu rada.

– Radnici će se na posao prijavljivati preko aplikacije koja će odmah učitavati vrijeme i lokaciju rada. Želimo kroz ovaj projekt educirati i mlade ljude o razlici između bruto i neto plaće te o važnosti prijave za njihovu dugoročnu kreditnu sposobnost – pojasnila je Anita Zirdum, v.d. ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu.

Osim tehničke implementacije, kroz projekt će se provoditi i edukacije. Hrvatska gospodarska komora najavila je snažnu podršku kroz svoju mrežu, s ciljem da informacije stignu do svakog obrtnika i poduzetnika u zemlji, prije nego što uopće krene primjena penalizacije. Poseban je naglasak na edukaciji mladih, kako bi se podigla svijest o važnosti legalnog rada i uplate doprinosa.

– Hrvatska gospodarska komora podržava ovaj projekt te ćemo proveti 20 edukacija za poslodavce u svim županijskim središtima u Hrvatskoj. U četiri regionalna centra, Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, organizirat ćemo i posebne edukacije za srednjoškolce – istaknula je Marija Šćulac, potpredsjednica HGK.

Suzbijanje nelojalne konkurencije

Za poslovnu zajednicu ključan motiv za uvođenje ovog sustava jest suzbijanje sive ekonomije i pritiska stranih tvrtki, što su istaknuli iz Hrvatske udruge poslodavaca. Neprijavljeni rad šteti investicijama, rastu plaća i cjelokupnom gospodarstvu, a suzbijanjem sive ekonomije povećat će se uplate u proračun te otvoriti prostor za smanjenje poreznog pritiska i podizanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki.

– Većina poslodavaca posluje po propisima i plaća poreze, a problem je manjina, napose u građevini gdje se borimo protiv nelojalne konkurencije iz trećih zemalja. Nijedna hrvatska niti europska kompanija posljednjih godina nije dobila nijedan natječaj za veliki infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, a u tom smjeru ne želimo ići – upozorila je Irena Weber, direktorica HUP-a.

Naime, u javnoj nabavi velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata domaće i europske kompanije gube utrku zbog dampinških cijena konkurenata iz trećih zemalja, posebno Kine, Indije i Turske, čije matične države često subvencioniraju njihovo poslovanje uz znatno niža radnička prava i plaće.

Podršku projektu u ime obrtnika iskazao je i Emil Priskić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, naglasivši potrebu uvođenja reda na tržište rada kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti za sve sudionike.

Prevencija, a ne kažnjavanje

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je da rasprava o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kreće već sutra u Hrvatskom saboru. Izmjenama se nakon tri godine primjene želi poslati poruka da država neće trenirati strogoću na slučajnim pogreškama poslodavaca, već da cilja isključivo ponavljajuće prekršitelje.

– Cilj ovih izmjena i dopuna zakona jest prevencija, pa će se maksimalnim kaznama penalizirati samo poslodavci ponavljači koji opetovano krše pravila. Želimo fleksibilizirati pristup prema onim poslodavcima koji uredno plaćaju svoje obveze i svojim djelovanjem doprinose društvu – zaključio je ministar.