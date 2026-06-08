Biznis i politika

Elektronička evidencija rada: Nakon Ubera, sustav se širi na građevinu

8. lipnja 2026.
Gradilište kod Glavnog kolodvora na kojem izvodi radove MDK Građevinar.
foto Boris Ščitar
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Nakon digitalnih platformi, JEER sustav u stvarnom vremenu nadzirat će gradilišta radi suzbijanja neprijavljenog rada

Nakon što se kroz izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada iz 2023. godine već tri godine provodi obvezna elektronička evidencija radnog vremena za digitalne platforme kao što su Uber, Bolt, Wolt i Glovo, isti se sustav sada počinje primjenjivati u građevinskom sektoru, u kojemu uz ugostiteljstvo radi najveći broj od ukupno 170 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj.

Sustav JEER (Jedinstvena elektronička evidencija rada) pokazao se iznimno korisnim alatom u otkrivanju neprijavljenog rada, a zahvaljujući njegovom uvođenju država sada raspolaže točnim podacima o radu na digitalnim platformama. Zbog toga Vlada sada, kako je već ranije najavljeno, proširuje taj model evidencije i na druge sektore gdje je rad 'na crno' najizraženiji, počevši od građevine.

Cilj je olakšati vođenje evidencije radnih sati bez stvaranja dodatnog administrativnog tereta za poslodavce, ali i stati na kraj manipulacijama radnim vremenom i osigurati bolju zaštitu radnika. Cijeli je projekt vrijedan 3,9 milijuna eura i u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, a provedba će trajati do 2028. godine.

Prijava putem mobilne aplikacije

Novi digitalni sustav radit će u stvarnom vremenu, a radnici na gradilištima prijavljivat će se putem mobilne aplikacije koja će automatski bilježiti točno vrijeme i lokaciju početka te završetka rada. Svi prikupljeni podaci bit će izravno vidljivi Poreznoj upravi i Državnom inspektoratu.

Kako je istaknuto na konferenciji, integracija stranih radnika pod jedinstvenu platformu omogućit će državi i poslodavcima preciznu statistiku o tržištu rada.

– Radnici će se na posao prijavljivati preko aplikacije koja će odmah učitavati vrijeme i lokaciju rada. Želimo kroz ovaj projekt educirati i mlade ljude o razlici između bruto i neto plaće te o važnosti prijave za njihovu dugoročnu kreditnu sposobnost – pojasnila je Anita Zirdum, v.d. ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu.

Osim tehničke implementacije, kroz projekt će se provoditi i edukacije. Hrvatska gospodarska komora najavila je snažnu podršku kroz svoju mrežu, s ciljem da informacije stignu do svakog obrtnika i poduzetnika u zemlji, prije nego što uopće krene primjena penalizacije. Poseban je naglasak na edukaciji mladih, kako bi se podigla svijest o važnosti legalnog rada i uplate doprinosa.

– Hrvatska gospodarska komora podržava ovaj projekt te ćemo proveti 20 edukacija za poslodavce u svim županijskim središtima u Hrvatskoj. U četiri regionalna centra, Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, organizirat ćemo i posebne edukacije za srednjoškolce – istaknula je Marija Šćulac, potpredsjednica HGK.

Suzbijanje nelojalne konkurencije

Za poslovnu zajednicu ključan motiv za uvođenje ovog sustava jest suzbijanje sive ekonomije i pritiska stranih tvrtki, što su istaknuli iz Hrvatske udruge poslodavaca. Neprijavljeni rad šteti investicijama, rastu plaća i cjelokupnom gospodarstvu, a suzbijanjem sive ekonomije povećat će se uplate u proračun te otvoriti prostor za smanjenje poreznog pritiska i podizanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki.

– Većina poslodavaca posluje po propisima i plaća poreze, a problem je manjina, napose u građevini gdje se borimo protiv nelojalne konkurencije iz trećih zemalja. Nijedna hrvatska niti europska kompanija posljednjih godina nije dobila nijedan natječaj za veliki infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, a u tom smjeru ne želimo ići – upozorila je Irena Weber, direktorica HUP-a.

Naime, u javnoj nabavi velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata domaće i europske kompanije gube utrku zbog dampinških cijena konkurenata iz trećih zemalja, posebno Kine, Indije i Turske, čije matične države često subvencioniraju njihovo poslovanje uz znatno niža radnička prava i plaće.

Podršku projektu u ime obrtnika iskazao je i Emil Priskić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, naglasivši potrebu uvođenja reda na tržište rada kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti za sve sudionike.

Prevencija, a ne kažnjavanje

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je da rasprava o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kreće već sutra u Hrvatskom saboru. Izmjenama se nakon tri godine primjene želi poslati poruka da država neće trenirati strogoću na slučajnim pogreškama poslodavaca, već da cilja isključivo ponavljajuće prekršitelje.

– Cilj ovih izmjena i dopuna zakona jest prevencija, pa će se maksimalnim kaznama penalizirati samo poslodavci ponavljači koji opetovano krše pravila. Želimo fleksibilizirati pristup prema onim poslodavcima koji uredno plaćaju svoje obveze i svojim djelovanjem doprinose društvu – zaključio je ministar.

#Alen Ružić#Irena Weber#Anita Zirdum#Marija Šćulac#Emil Priskić#Neprijavljeni Rad#Ministarstvo Rada#Elektronička Evidencija
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