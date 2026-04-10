Pine Studio preuzeo Somnium Games i najavio nove projekte

Ova akvizicija predstavlja važan strateški korak kojim Pine Studio dodatno učvršćuje svoju poziciju na europskoj i globalnoj game dev sceni

Spajanjem dvaju timova Pine Studio sada broji 28 stručnjaka, čime značajno povećava razvojne kapacitete, osobito u segmentu puzzle igara, gdje već imaju snažan međunarodni ugled.

S više od 14 godina iskustva i velikim uspjehom serijala Escape Simulator, koji je privukao više od 4 milijuna igrača diljem svijeta, Pine Studio nastavlja graditi na stabilnim temeljima.

Istovremeno, Somnium Games donosi deset godina iskustva i prepoznatljiv umjetnički potpis, najpoznatiji kroz nagrađivanu igru Inked. Njihov vizualni stil i narativna izražajnost dodatno će obogatiti buduće projekte.

- Sa Somniumom nas vežu godine uspješne suradnje i slična filozofija dizajna igara. Ovo spajanje omogućit će brži razvoj i dodatno podizanje kvalitete naših projekata - istaknuo je Vladimir Koščica iz Pine Studija.

Prvi zajednički projekt već dostupan igračima

Rezultati suradnje već su vidljivi. Kao prvi zajednički projekt predstavljen je novi sadržaj za Escape Simulator koji spaja kreativne pristupe oba tima. Od 9. travnja igrači mogu besplatno preuzeti novu escape sobu inspiriranu svijetom igre Inked putem platforme Steam.

Nova razina donosi prepoznatljiv ručno crtani vizualni stil 'papira i tinte' te oko 45 minuta svježeg gameplaya. Dostupna je za solo igranje, ali i kooperativno za do osam igrača, čime studio nastavlja praksu nagrađivanja svoje zajednice dodatnim sadržajem.

Fokus na budućnost i nove platforme

Ujedinjeni tim nastavlja raditi pod imenom Pine Studio, s jasnim fokusom na daljnji razvoj Escape Simulator serijala.

Uz nove tematske dodatke, važan prioritet bit će širenje na dodatne platforme. Planirana je prilagodba za PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i mobilne uređaje, čime žele dosegnuti još širu publiku.

- Pine Studio je kroz godine pokazao kako i mali, izuzetno sposoban tim može stvarati globalno uspješne projekte. Njihov kontinuirani uspjeh jasno potvrđuje kvalitetu njihovih igara, ali i sposobnost donošenja pametnih i dugoročno održivih poslovnih odluka. Preuzimanje Somnium Gamesa logičan je sljedeći korak kojim se otvara prostor za još ambicioznije projekte te daljnje širenje na nove platforme i tržišta. Ova akvizicija ujedno je i važan signal rasta i zrelosti hrvatske game dev industrije te primjer koji će, vjerujem, potaknuti daljnji razvoj cijelog ekosustava rekao je - Hrvoje Mitić, glavni tajnik CGDA

Spajanjem iskustva, kreativnosti i tehnološkog znanja, Pine Studio i Somnium Games stvaraju temelje za ambiciozne projekte te potvrđuju da domaća scena može ravnopravno konkurirati na globalnom tržištu.