Pusti snovi o kreativnom rastu i razvoju - računajte na neplaćeni rad

Autori i producenti videoigara dobivaju manje potpore od onih koje im trebaju kako bi razvili i proveli projekte, a mašti treba više novca

Prošle je godine Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) za poticanje razvoja projekata i proizvodnje videoigara dodijelio ukupno 424.967 eura, 124.967 eura više u odnosu na 2024. Na javni poziv pristiglo je 97 prijava: za razvoj videoigara 70 projekata, a za njihovu proizvodnju 27. Prijavitelji na taj natječaj tražili su otprilike milijun i pol eura za razvoj videoigara odnosno milijun eura za proizvodnju, ali nisu dobili iznos koji su tražili zato što je znatno veći od HAVC-ova proračuna za razvoj i proizvodnju videoigara. Za proizvodnju videoigara lani je dodijeljeno ukupno 201.207 eura. Najviše je, 60.000 eura, dobio projekt 'Odraz' autora Mladena Bošnjaka, čiji je producent Misfit Village 3.0. Prema obrazloženju umjetničkog savjetnika Jurja Hrvoja Kraškovića objavljenom na HAVC-ovoj mrežnoj stranici, 'Odraz' otvara 'prostor za afirmaciju regionalnoga kulturnog identiteta suvremenim, globalno razumljivim audiovizualnim jezikom'. Za razvoj videoigara lani je dodijeljeno ukupno 222.735 eura, a najviše, 41.600 eura, dobila je videoigra 'Slapstick Theatre' autora Vladimira Bogdanića, čiji je producent obrt Kontrast. Prema Kraškovićevu obrazloženju, projekt ostvaruje 'snažan kulturni doprinos inovativnim povezivanjem kazališne umjetnosti, slapstick-komedije i interaktivnoga audiovizualnog medija videoigara'.

