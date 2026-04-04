Gejming industrija
Tržište iza kulisa: Novac se vrti i kad uređaji miruju
4. travnja 2026.
Distribucijske platforme, e-sportske priredbe, gejming-oprema i edukacijski programi odavno nisu hobistički projekti
Steam je platforma s tržišnim udjelom od otprilike 75 posto u digitalnoj distribuciji PC igara i gotovo svakodnevno obara rekorde istodobno povezanih korisnika.
No fokusirati se samo na Steam, unatoč njegovoj važnosti, nije razborita odluka, a toga su svjesni oni koju znaju da oko e-sportskih turnira, gejming-opreme i razvojnih zajednica raste ekonomija koja se sve teže opisuje samo pojmom 'industrija videoigara'. To je ekosustav koji sada uključuje B2B usluge, sponzorska partnerstva, analitiku, hardver, edukaciju, pa čak i vojnu industriju.
vezani članci