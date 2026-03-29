Videoigre između financijskih kočnica i kadrovskog plafona

Nije pitanje može li Hrvatska proizvesti hit, nego kako domaći studiji uspijevaju zadržati dvoznamenkaste stope rasta

Hrvatska gejming-industrija u 2026. ušla je s pravim optimizmom koji ne poznaje granice. Globalno tehnološko tržište tijekom 2025. godine suočavalo se s bolnim hlađenjem investicija i valovima otpuštanja u velikim korporacijama, a domaći su studiji tu situaciju iskoristili za duboku stratešku transformaciju.

Ono što je započelo rekordnom 2024. godinom, u kojoj je prikupljeno 72,1 milijun eura prihoda prema podacima Hrvatske udruge proizvođača videoigara (CGDA), danas se pretvorilo u stabilnu industrijsku vertikalu koja diktira tempo u specifičnim nišama globalnog tržišta vrijednog 211 milijardi dolara. U 2026. godini više nije pitanje može li Hrvatska proizvesti hit, nego kako domaći studiji uspijevaju zadržati dvoznamenkaste stope rasta u trenutku kada se globalna konkurencija bori za svaki postotak pozornosti igrača.