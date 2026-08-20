Porast krađa u trgovinama: Na meti skupi artikli i delikatese

Prema novim podacima MUP-a, broj prijavljenih krađa u trgovinama nastavlja rasti, a kradljivci primjenjuju sve sofisticiranije metode

U prvih sedam mjeseci ove godine broj prijavljenih krađa u trgovinama porastao je za 7,6 posto, na 1516, u odnosu na isto razdoblje lani kada je prijavljeno 1409 krađa, od čega ih je u obje godine otprilike polovica razriješena.

Najnoviji su to podaci Ministarstva unutarnjih poslova koji potvrđuju da broj krađa u trgovinama u Hrvatskoj raste, o čemu brojni trgovci na terenu u posljednje vrijeme i sami svjedoče. Dakako, stvarni broj krađa u domaćim prodavaonicama vjerojatno je i veći, no mnoge od njih ne budu prijavljene.

I raniji podaci MUP-a otkrivaju da broja krađa u trgovinama ima uzlazni trend. Tako je, primjerice, tijekom cijele 2022. godine zabilježeno 1638 krađa, 2023. godine broj evidentiranih krađa porastao je na 2049, a 2024. nastavio je rasti i dosegnuo 2397 prijavljenih krađa, što je 17 posto više u odnosu na 2023. Prošle godine prijavljeno je čak 2509 krađa u domaćim trgovinama.