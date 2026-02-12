Tvrtke i tržišta
Požgaj grupa bi mogla sama otkupiti svoje nekretnine
12. veljače 2026.
foto Dražen Lapić
Na aukcijama nema zainteresiranih za kupnju, no možda će aktualni vlasnik kupnjom podmiriti dug koji je stvoren poslovanjem članica Grupe
Pogon Požgaj grupe u Donjem Miholjcu nije prodan na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi koju je organizirala Fina radi ovrhe, rekao nam je Nikola Požgaj, direktor te kompanije. Struka je procijenila vrijednost nekretnine na 2,09 milijuna eura, a početna cijena na aukciji iznosila je 1,67 milijuna eura, što je 4/5 od procijenjene vrijednosti.
