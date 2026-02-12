Požgaj grupa bi mogla sama otkupiti svoje nekretnine

Na aukcijama nema zainteresiranih za kupnju, no možda će aktualni vlasnik kupnjom podmiriti dug koji je stvoren poslovanjem članica Grupe

Pogon Požgaj grupe u Donjem Miholjcu nije prodan na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi koju je organizirala Fina radi ovrhe, rekao nam je Nikola Požgaj, direktor te kompanije. Struka je procijenila vrijednost nekretnine na 2,09 milijuna eura, a početna cijena na aukciji iznosila je 1,67 milijuna eura, što je 4/5 od procijenjene vrijednosti.