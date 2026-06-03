Provectus pokreće novu IT grupaciju Burra i investira u tri kompanije

Novu tvrtku, koja okuplja više od 130 inženjera za razvoj softvera, vodit će Sven Marušić, a u NO-u će biti Luka Abrus i Ante Mandić

Provectus Capital Partners, fond privatnog kapitala usmjeren na ulaganja u jugoistočnoj Europi, pokrenuo je novu IT grupaciju Burra koja je investirala u prve tri IT kompanije – Devōt, Tactu i CoreLine, čime je stvoren tim od preko 130 razvojnih inženjera sa specijaliziranim znanjima i dokazanim globalnim referencama u različitim industrijama.

Prve tri kompanije u grupi donose komplementarna tehnološka znanja, iskustvo rada u zahtjevnim industrijama i snažnu međunarodnu prisutnost.

Devōt okuplja AI-assited developerski tim koji primarno rade na tržištu SAD-a, u specifičnim nišama zdravstvene i financijske tehnologije (healthtech i fintech). Tacta je enterprise software development kompanija s primarnim fokusom na financijsku industriju i druge visoko regulirane sektore u Belgiji i Francuskoj. CoreLine je AI-first digitalni solution provider s jakom kompetencijom u mobile developmentu i UX dizajnu, s primarnim fokusom na međunarodne klijente iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.

Burra je druga investicija iz fonda PCP SEE Fund II i s tom investicijom Provectus nastavlja s buy and build strategijom, kroz ulaganje u regionalni tehnološki sektor. Kako se navodi u priopćenju, osnivanje Burre prvi je korak u strategiji izgradnje snažne IT platforme kroz povezivanje specijaliziranih kompanija iz jugoistočne Europe.

Strategija se temelji na snažnoj bazi regionalnog inženjerskog talenta i fragmentiranom IT tržištu, ali i promjenama koje donosi umjetna inteligencija, koja otvara nove prilike za kompanije s dubokim domenskim znanjima i sposobnošću isporuke kompleksnih tehnoloških rješenja za enterprise klijente.

Burra je okupila iskusan upravljački i savjetodavni tim s dugogodišnjim iskustvom u razvoju i skaliranju tehnoloških kompanija. Glavni izvršni direktor Burre je IT poduzetnik Sven Marušić, inače suosnivač i bivši direktor hrvatske IT agencije Five koja je 2021. godine prodana britanskoj tvrtki Endava za 250 milijuna kuna.

Za ljudske resurse, integraciju i komunikaciju zadužena je Ana Petrović, dok su u Nadzornom odboru kompanije uz članove fonda u savjetodavnim ulogama Luka Abrus, također jedan od suosnivača Fivea, te Ante Mandić, osnivač IN2 grupe, jedne od prvih i vodećih IT kompanija u Hrvatskoj i regiji.

Kako je objasnio Marušić, Burra će investirati u domaće i regionalne IT kompanije u regiji jugoistočne Europe.

– Kompanije koje su nam zanimljive su one koje imaju jake tehnološke timove s dokazanim domenskim ekspertizama i referencama, mogu rješavati kompleksne poslovne izazove na AI-first način ili su dokazani u velikim industrijama i imaju klijente u kojima su njihova rješenja teško zamjenjiva. Horizontalni fokus Burre bit će otključavanje sinergijskih efekata unutar grupe te otvaranje pristupa velikim enterprise klijentima na tržištima poput Njemačke, UK-a ili SAD-a. Vidimo prostor u okrupnjivanju tehnološkog sektora, jačanju ekspertize i fokusa na kibernetičku sigurnost te omogućavanje AI scenarija unutar postojećih SaaS rješenja. Burra će ponuditi usluge u razvoju AI rješenja koji će u narednim godinama transformirati velike korporativne, ali i javne IT sustave – izjavio je Marušić.

Sven Marušić

Provectus ovom investicijom radi značajan iskorak u sektor tehnologije, jedno od najaktivnijih područja ulaganja fondova privatnog kapitala globalno, istaknuo je Ivan Dujmović, partner u Provectus Capital Partnersu.

– Dok je M&A aktivnost u regionalnom tehnološkom sektoru do sada bila uglavnom obilježena strateškim preuzimanjima, vjerujemo kako postoji značajna prilika za stvaranje regionalne platforme koja će povezati snažne tehnološke kapacitete razvijene u regiji i podržati daljnji razvoj specijaliziranih IT kompanija. Ovaj iskorak u konačnici jača domaće gospodarstvo, te otvara nove prilike za regionalni ekosustav – dodao je Dujmović.

Provectus će kroz Burra Group nastaviti s ulaganjima u specijalizirane IT kompanije s ciljem daljnjeg širenja ekspertiza, kapaciteta i prisutnosti na međunarodnim tržištima.