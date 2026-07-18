Silva Horvat Zadro: Kako nastaje domaća hrana bez kompromisa

U restoranu Health 'n' Joy sve se priprema ručno i od nule, od pirovog kruha do tjestenine, baš onako kako bi kuhale naše majke

Gotovo dvije godine prije otvorenja zagrebačkog restorana Health 'n' Joy 2021. vlasnica i osnivačica Silva Horvat Zadro i njezina sestra Senka Trutin osmišljavale su recepte za zdrava, cjelovita jela koja će se pripravljati po uzoru na ona njihovih baka: iskušavale su sastojke i tražile moguće dobavljače.

Od početka je, naime, Horvat Zadro znala da ne želi ići putom uobičajenog ugostiteljstva, već ponuditi jela koja se spravljaju doma, onako kako bi majke kuhale svojoj obitelji. Sva jela u restoranu stoga su pripremljena u cijelosti od svježih namirnica, bez upotrebe gotovih proizvoda i industrijskih dodataka, te ih zbog kvalitetnih sastojaka mogu jesti i djeca.

Kruh i peciva mijese se od stopostotnoga pirova brašna, izrađuje tjestenina, pljukanci, ribanci za juhu, domaća majoneza, domaći namaz od lješnjaka i kakaa, umaci, preljevi za salate, tortilje i slastice. To je svakako teži i zahtjevniji put, ali za Horvat Zadro dugoročno jedini koji ima smisla za koncept restorana Health 'n' Joy.