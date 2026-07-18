Tehnika d.d. preuzima obnovu Studentskog doma Stjepan Radić?

Građevinska kompanija potpisala ugovor s SC-om, a sve upućuje na to da upravo oni kreću u cjelovitu rekonstrukciju vrijedno 20 milijuna eura

Građevinska kompanija Tehnika d.d. u izvijestila je Zagrebačku burzu (ZSE) da je sklopila ugovor o javnoj nabavi sa Sveučilištem u Zagrebu – Studentskim centrom u Zagrebu. Iako je u samoj burzovnoj obavijesti naveden općeniti predmet pod nazivom 'Radovi na modernizaciji studentskih paviljona, okoliša i infrastrukture', bez specificiranja točne lokacije i financijske vrijednosti, sve upućuje na to da je riječ o velikom projektu obnove studentskog doma 'Stjepan Radić' koji je predstavljen prije svega nekoliko tjedana.

Naime, Studentski centar je u koncem lipnja javnosti prezentirao investiciju vrijednu gotovo 20 milijuna eura, namijenjenu cjelovitoj rekonstrukciji 5. i 6. paviljona doma na Savi.

S obzirom na to da je tada objavljeno da je postupak javne nabave završen, opravdano je pretpostaviti da se burzovna objava Tehnike odnosi upravo na ovaj kapitalni kolač, koji se u stopostotnom iznosu financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz programa 'Konkurentnost i kohezija' za razdoblje 2021. – 2027.

Što donosi projekt?

Ako je riječ o toj investiciji, pred Tehnike d.d. postavljen je ozbiljan građevinski i logistički zadatak. Paviljoni 5 i 6, koji broje ukupno 862 kreveta, posljednji su put temeljito obnovljeni davne 1987. godine uoči zagrebačke Univerzijade i od tada u njih nije bilo kapitalnih ulaganja.

Projekt obuhvaća potpunu obnovu fasada, zamjenu stolarije, rekonstrukciju instalacija i sanitarnih čvorova te opremanje novim namještajem i internetom. Uz to, na krovovima paviljno izgradit će se fotonaponske elektrane, a cijeli kompleks će se toplom vodom i grijanjem opskrbljivati iz geotermalnih izvora, uz potpunu rekonstrukciju prilaznih putova i okoliša. Predviđeno trajanje radova na terenu je 18 mjeseci, a budući da su se studenti iz ovih objekata morali iseliti do sredine srpnja, uvođenje izvođača u posao očekuje se odmah po formalnom sklapanju ugovora.

Inače, kako je Lider nedavno pisao, Tehnika je imala kadrovsku križaljku nedavno, a kompanijom danas upravlja direktor Marin Štenglin. Osim toga, tvrtka je nedavno i dokapitalizirana, nakon čega je došlo i do vlasničkih preslagivanja.

Prema podacima Poslovne Hrvatske, Tehnika je prošle godine ostvarila 29,4 milijuna eura prihoda (8,5 milijuna eura manje nego godinu ranije), a gubitak je iznosio 3,5 milijuna eura.