Kupci postaju botovi: Dolazi era u kojoj AI agenti troše novac za nas

Vaš sljedeći kupac možda nikada neće posjetiti vaš webshop jer će kupnju umjesto njega odraditi AI agent. No mjesta za paniku nema ili..

Najljepši ljubavni film svih vremena 'Wall E', snimljen sada već davne 2008., prilično je točno predvidio točku, ili barem brzinu prilaza toj točki, u koju će se sjuriti naš današnji način (potrošačkoga) življenja. AI u filmu obavlja sve zadatke. Upravlja održavanjem planeta, redom i mirom, cijelim društvom. AI sustavi odgajaju ljudsku djecu od rođenja, učeći ih 'najvažnijoj' stvari – potrošačkome mentalitetu i brendovima (megakorporacije Buy n Large).

Ako i mislimo da nekoliko prvih pobrojenih zadaća još nismo AI-jevski popeglali, ovo potonje bez sumnje jesmo. Čestitamo! Stigli smo u novu realnost u kojoj autonomni AI agenti kupuju, prije toga detaljno istražuju, uspoređuju, pa naručuju, prema potrebi i vraćaju robu. Pa, ako kupac više nije živuća osoba koja diše i surfa po internetu, nego neživi AI agent koji odlučuje umjesto nas, što to znači za prodavatelja, za brend, za našu lojalnost brendu koji volimo? Kako se brend i prodaja koja želi rasti pozicioniraju ako između nas i brenda stoji algoritam? Kako će ga AI uopće vidjeti? Još važnije, odabrati? Kako i koliko e-trgovina može upravljati sâm sobom ako je sve u rukama neke tamo tehnologije čije algoritmove, podatke, procesore i štošta drugo ne znamo ni izgovoriti?

Srećom, nije sve tako panično, poručuje (nam) Siniša Gavrilović, SEO strateg agencije trenutak.hr.

– Vlasnicima e-trgovina poručio bih: ne nasjedajte na paniku. Agentska je trgovina stvarna, ali nije ono što vam se prodaje. Najbolji je dokaz stigao upravo iz prakse. Walmart je potkraj 2025. putem OpenAI-jeva Instant Checkouta ponudio oko 200 tisuća proizvoda za kupnju izravno unutar ChatGPT-ja. Rezultat? Konverzija je bila tri puta slabija nego onda kada bi kupca jednostavno preusmjerio na vlastiti webshop. OpenAI se već u ožujku 2026. povukao s te ideje i okrenuo 'otkrivanju proizvoda'. Pouka je jasna: bitka se ne vodi oko toga tko će prvi prodavati unutar AI-ja, nego koga će agent pronaći i odabrati u uži izbor prije kupnje. Agent ne 'čita' vaš brend kao čovjek, on ne gleda dizajn, emociju i reklamu. On čita strukturu, čiste i točne podatke o proizvodu, cijenu, dostupnost, atribute, uredan feed. Webshop koji je u tome besprijekoran agent lako pronađe i preporuči. Onaj koji nije – za agenta jednostavno ne postoji. Priprema je za agentsku trgovinu dovođenje tehničkih temelja u red: strukturirani podaci, ažurne cijene i zalihe, jasna struktura webshopa – uvjerava Gavrilović.