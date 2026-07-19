Personalizirani programi lojalnosti
Algoritam se ne zna izboriti za vjernost, prodavač katkad uspije
19. srpnja 2026.
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Novi val upravljanja lojalnosti oslanja se na prediktivnu analitiku, personalizaciju u stvarnom vremenu i emotivni angažman
Danas gotovo svaki trgovac ima klasični loyalty-program (program vjernosti), putem kojega korisnici skupljaju bodove kako bi dobili popust nakon određenoga broja kupnji, ali to više nije dovoljno za zadržavanje korisnika. Treba potrošiti mnogo novca da bi se ostvario mali popust i to u roku u kojem bodovi neće izgubiti rok trajanja, odnosno biti otpisani. I treba imati uza se karticu pri svakoj kupnji. Gnjavaža, zar ne? Toliko je programa vjernosti, kartica, listića sa žigovima i naljepnicama te aplikacija da čovjek izgubi volju sudjelovati u lovu na sitni popust. Tko će u ovom užurbanom svijetu misliti i na to? Postoje kupnje koje ne možemo izbjeći, ali i one koje će malo koga privući sitnim popustom. Vjernost korisnika danas vrijedi mnogo više od kartice za bodove. Uvjetuje je iskustvo i podržava tehnologija mijenjajući pravila kupnje.
Jednadžba vjernosti
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