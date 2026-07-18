Laserska liposukcija podbratka: Brzo rješenje za jasnije konture lica

Laserska liposukcija i lipoliza minimalno su invazivni zahvati za uklanjanje masnih naslaga koji ujedno uspješno zatežu kožu lica

Piše: Ana Maletić, dr. med.

Područje ispod brade jedno je od prvih mjesta na kojima se mogu primijetiti povećane nakupine masnog tkiva te opuštena koža, što je najčešće povezano sa starenjem, ali i genetikom te povećanjem tjelesne težine. Nakupljanje masnog tkiva na toj regiji često stvara dojam starijeg izgleda i slabije tjelesne kondicije. Upravo je zato podbradak jedan od češćih razloga zbog kojih se pacijenti obraćaju liječnicima estetske medicine.

Među suvremenim metodama uklanjanja lokaliziranih masnih naslaga posebno mjesto zauzima laserska liposukcija i lipoliza. Riječ je o minimalno invazivnom zahvatu koji omogućuje smanjenje masnog tkiva uz istodobno zatezanje kože, što je velika prednost u odnosu na neke druge metode oblikovanja podbratka.

Zašto nastaje podbradak

Podbradak nije nužno posljedica prekomjerne tjelesne težine. Pojavljuje se i u mlađoj i u starijoj populaciji, i kod muškaraca i kod žena. Na njegov nastanak utječe više čimbenika, uključujući genetiku, prirodnu građu lica, hormonalne promjene, proces starenja te stalno prisutnu gravitaciju.

S godinama koža gubi čvrstoću i elastičnost. Istodobno se uslijed gravitacije događa preraspodjela masnog tkiva, smanjuje se količina masnog tkiva na obrazima te se povećava na regiji podbratka. Rezultat toga je manje izražena linija donje čeljusti i pojava podbratka, čak i kod osoba koje nikada nisu imale problema s viškom kilograma. Vrlo često je podbradak regija na kojoj se masno tkivo ne može znatno smanjiti dijetom ili tjelovježbom te se uslijed raznih dijeta obično gubi masno tkivo na drugim regijama tijela, ali ne i na regiji podbratka.

Laserska liposukcija i lipoliza podbratka minimalno je invazivna metoda kojom se laserska energija primjenjuje za razgradnju masnih stanica te za zatezanje kože na regiji podbratka. Vrlo često se tim zahvatom zateže i koža donje trećine lica te vrata. Energija lasera otapa suvišno masno tkivo, a ujedno djeluje i na kolagen u koži te zateže kožu na navedenim regijama.

Kako izgleda postupak

Prije zahvata obvezna je procjena zdravstvenog stanja pacijenta, količine masnog tkiva na podbratku te kvalitete kože. Zahvat se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji te nije bolan. Nakon prijeoperacijske pripreme te dezinfekcije operacijskog polja, kroz tri otvora na koži veličine nekoliko milimetara uvodi se laserski fiber ispod kože te se tretira navedena regija. Otapa se masno tkivo, djeluje na zatezanje kože te se koaguliraju sitne krvne žile, čime se smanjuje posljedično nastajanje modrica.

Nakon laserskog djelovanja, ovisno o količini masnog tkiva, otopljeno masno tkivo vakuumom se izvadi van ili, ako je riječ o manjoj količini, ostavi se te ga organizam sâm razgradi. Cijeli postupak obično traje od 30 do 60 minuta, ovisno o veličini tretiranog područja. Nakon zahvata na regiji lica i vrata nosi se kompresivni steznik intenzivno prvih od četiri do šest dana, a nakon toga od tri do četiri tjedna nakon operacije samo noću.

Jedna od glavnih prednosti laserske liposukcije i lipolize relativno je brz oporavak. Većina pacijenata može se vratiti svakodnevnim aktivnostima unutar nekoliko dana, iako su blaga oteklina, osjetljivost i manje modrice očekivani dio oporavka te najčešće prolaze unutar sedam dana. Prve promjene često su vidljive već nakon što splasne oteklina, ali konačan rezultat vidi se nakon tri do četiri mjeseca.

Prednosti laserske lipolize

U usporedbi s klasičnom liposukcijom, laserska lipoliza i liposukcija donosi nekoliko važnih prednosti. Prije svega, zahvat je manje invazivan. Zbog toplinskog učinka lasera manje je krvarenje tijekom postupka, a oporavak je uglavnom kraći i ugodniji. Dodatna vrijednost ove metode stimulacija je stvaranja kolagena. Klasična liposukcija uklanja masno tkivo, a laserska lipoliza i liposukcija istodobno djeluje na kožu, što rezultira čvršćim i zategnutijim izgledom vrata.

Rezultati su dugotrajni jer se uklonjene masne stanice ne obnavljaju. Međutim, preostale masne stanice mogu povećati obujam ako osoba znatno dobije na tjelesnoj težini, zbog čega je održavanje zdravih životnih navika i dalje važno.

Postoje li rizici

Kao i svaki medicinski zahvat, laserska lipoliza nosi određene rizike, iako su ozbiljne komplikacije rijetke kada zahvat izvodi iskusan liječnik. Moguće su prolazne modrice, oteklina, osjetljivost ili osjećaj zategnutosti kože. Rjeđe se mogu javiti infekcija, privremene promjene osjeta kože ili nepravilnosti konture te ostale komplikacije vezane uz lokalnu anesteziju.

Upravo zato važan je detaljan pregled prije zahvata, pravilan odabir kandidata te izvođenje postupka u odgovarajućim medicinskim uvjetima.

Laserska lipoliza podbratka učinkovita je i minimalno invazivna metodu te zahvaljujući kombinaciji preciznog djelovanja na masno tkivo i poticanja stvaranja kolagena mnogim pacijentima omogućuje vidljivo poboljšanje konture vrata i donje čeljusti bez potrebe za opsežnim kirurškim zahvatom. Ipak, najbolji rezultati postižu se pravilnim odabirom kandidata i individualnim pristupom. Zato je konzultacija sa stručnjakom ključan korak u procjeni može li upravo laserska lipoliza biti optimalno rješenje za određenu osobu.