Državni luksuz na Plitvicama: Može li HDZ-ov menadžer pobijediti sustav?

U srcu nacionalnog parka traje investicija od 60 milijuna eura. Dok hoteli dobivaju pet zvjezdica, najveća kočnica razvoju postaje birokracija

Na Plitvičkim jezerima ljeto je uglavnom rezervirano za strance kojima je to glavna postaja na proputovanju Hrvatskom. Nama su Plitvice bile glavno odredište kako bismo vidjeli kako napreduje investicijski ciklus, rijedak primjer velikih državnih ulaganja u turističke kapacitete.

Nacionalnim parkom posljednjih osam godina upravlja član HDZ-a Tomislav Kovačević, trenutačno u statusu vršitelja dužnosti do raspisivanja novog natječaja na jesen. Nije prvi HDZ-ovac kojeg smo na toj funkciji intervjuirali, a riječ je bila o majstorima kadroviranja i zadovoljavanja raznih interesa pa su naše predrasude bile očekivane. Općenito, odijela i ulaštene cipele ne idu nekako sa slapovima. Nije 'prirodno'. No nakon nekoliko sati obilaska i razgovora zaključili smo da je riječ o prilično neobičnom HDZ-ovcu, s drukčijom menadžerskom vizijom i rezultatima. Njegova je filozofija jednostavna: novac koji Nacionalni park zaradi treba vratiti Nacionalnom parku.

Nova filozofija

– Nova filozofija Plitvičkih jezera spoj je turizma i očuvanja prirode jer smatram da biznis i priroda mogu funkcionirati zajedno. Dokazali smo da se u zaštićenom području može turistički poslovati, a da se pritom ne utječe negativno na prirodu. Imati mnogo ugostiteljskih objekata u zaštićenom području velik je izazov jer se svi moraju držati pravila. Dokazali smo da je to moguće ako se dobro upravlja. Nema stihije i anarhije. Uveli smo red i proveli plan upravljanja iz 2018., a od iduće godine radimo novi desetogodišnji plan – počinje Kovačević.

Odvodi iz svih objekata danas su spojeni na centralni sustav odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Hrvatskih voda. Poboljšana je i regulacija kretanja posjetitelja pa su uvedene kružne i proširene staze koje smanjuju gužve na najopterećenijim lokacijama.

– Uveli smo i nadzorno-operativni centar, koji kamerama prati kritične točke. Čim se negdje počne stvarati gužva, odmah možemo reagirati, dijelom zbog sigurnosti, a dijelom zbog protočnosti – dodaje Kovačević.