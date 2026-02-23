Qelo izdaje nove obveznice: Kreće velika regionalna ekspanzija

Unatoč minusu od 400 tisuća eura, operater kreće u investicijski ciklus veći od 7 milijuna eura

Operater infrastrukture za punjenje električnih vozila Qelo, iza kojeg stoji enasolAuto d.o.o., zaključio je 2025. godinu snažnim rastom poslovanja i jasnim planovima ubrzanog širenja mreže punionica. Nekonsolidirani prihodi dosegnuli su 553.757 eura, što je 2,7 puta više nego 2024., kada su iznosili 203.362 eura. Rast je rezultat širenja mreže, povećane potražnje za punjenjem te širenja baze korisnika, ističu iz kompanije.

Rast mreže i stabilan poslovni model

Na kraju 2025. Qelo je upravljao s 20 aktivnih lokacija opremljenih s 40 ultrabrzih (UFC), dva brza (DC) i 38 standardnih (AC) priključaka. Poslovni model temelji se na dva glavna izvora prihoda, i to prodaji električne energije na vlastitim punionicama, koja čini 62 posto prihoda, te korištenju Qelo kartice i roaming usluga, koje sudjeluju s 38 posto.

Broj korisnika Qelo kartice nastavio je snažno rasti te je krajem godine dosegnuo 4.017, što je 1.273 više nego godinu ranije, a korisnicima je omogućeno punjenje vozila na stotinama tisuća lokacija diljem Europe putem jedinstvene kartice.

Međutim, kako smo već pisali u Lideru, unatoč rastu prihoda, kompanija je i dalje u investicijskoj fazi. Tijekom 2025. uloženo je 1,75 milijuna eura, zbog čega je EBITDA ostala negativna (-409 tisuća eura). S obzirom na planirana ulaganja, negativna operativna dobit očekuje se i u 2026. godini.

Ambiciozni planovi za 2026

Za 2026. uprava predviđa prihode između 1,1 i 1,5 milijuna eura, dok projekcije vodstva kompanije idu i do oko 1,6 milijuna eura. Planirane investicije od 6 do 7,3 milijuna eura trebale bi rezultirati širenjem mreže na 42 i više lokacija te približno 200 priključaka za punjenje. Ciljana struktura uključuje oko 150 ultrabrzih, dva DC i 48 AC priključaka, uz instalaciju 90 novih ultrabrzih priključaka tijekom godine. Iz tvrtke napominju kako će dinamika širenja ovisit će o dostupnosti kapitala pa tvrtka planira dodatno zapošljavanje i osiguravanje dugoročnog financiranja kako bi podržala rast i realizaciju razvojnih ciljeva.

Nova obveznica

Uprava kompanije razmatra i novo izdanje korporativne obveznice tijekom drugog tromjesečja 2026., nakon što je prošlogodišnje izdanje privuklo snažan interes ulagača i prikupilo više od tri milijuna eura. Paralelno se vode razgovori s institucionalnim investitorima i investicijskim bankama o daljnjim izvorima financiranja.

Također, Qelo planira i regionalno širenje, a u prvom valu, tijekom sljedeće dvije do tri godine, kompanija cilja tržišta Slovenije, Rumunjske i Srbije, gdje vidi prostor za razvoj infrastrukture ultrabrzog punjenja.

Dugoročne projekcije predviđaju prelazak u profitabilnost od 2027. godine. Do 2030. prihodi bi mogli dosegnuti gotovo 40 milijuna eura uz EBITDA od oko 10,5 milijuna eura. Uz prihode iznad 50 milijuna eura i stabilnu dvoznamenkastu operativnu maržu, u kompaniji ne isključuju ni mogućnost izlaska na burzu.

Razvoj poslovanja temelji se i na očekivanom rastu tržišta električnih vozila. Procjene govore da bi već sljedeće godine na hrvatskim cestama moglo biti oko 40.000 električnih vozila, a do 2030. čak 200.000. Ipak, jedan od ključnih izazova ostaje kapacitet elektroenergetske mreže, bez jačanja prijenosne i distribucijske infrastrukture, daljnje širenje punionica moglo bi biti ograničeno.