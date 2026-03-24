Rabljeni automobili u 2025. skuplji 13 posto, VW i dalje prvi izbor

Kupci najviše traže automobile stare od sedam do deset godina, a sve više pažnje privlače SUV modeli i automatici

Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj i tijekom 2025. zadržalo je snažnu aktivnost, a podaci Njuškala pokazuju da kupci i dalje najviše traže vozila koja nude dobar omjer cijene, starosti i kilometraže. Najviše pažnje privlače automobili stari između sedam i deset godina, s prosječno 125 do 130 tisuća prijeđenih kilometara.

Vozni park oglašenih automobila na Njuškalu pritom se blago pomladio pa je u 2025. prosječna starost oglašenih vozila iznosila 10 godina, dok su u 2024. automobili u oglasima u prosjeku bili stari 11 godina. Prosječna tražena cijena u 2025. dosegnula je 22.800 eura, što u odnosu na 2024. predstavlja rast od 13 posto, odnosno oko 2700 eura.

S druge strane, među oglasima koji bilježe najveći interes korisnika prosječna tražena cijena iznosi oko 18 tisuća eura, što potvrđuje da se najveća pažnja i dalje usmjerava prema cjenovno dostupnijim vozilima.

Kada je riječ o interesu kupaca, Volkswagen se i dalje jasno izdvaja kao najtraženija marka, a slijede BMW, Mercedes i Audi. Sličan odnos vidi se i na strani ponude: Volkswagen je ujedno i najzastupljenija marka u oglasima, ispred BMW-a, Audija i Renaulta.

Među najposjećenijim oglasima prednjače Volkswagen Golf 7, Renault Clio i BMW Serije 3, a odmah iza njih nalaze se Nissan Qashqai, Škoda Octavia, Audi A3 i Mercedes C-klasa. Posebno se ističe rast interesa za Nissan Qashqai, koji bilježi porast od oko 30 posto, dok je interes za Volkswagen Tiguan porastao za više od 40 posto.

Promjene su vidljive i u strukturi ponude prema vrsti pogona i opremi. Udio benzinskih vozila porastao je s 29 posto u 2024. na 35 posto u 2025., dok je udio dizelskih vozila porastao s 59 na 61 posto. Udio hibridnih vozila pritom je porastao za jedan postotni bod, što potvrđuje njihov postupni, ali i dalje umjeren rast na tržištu rabljenih automobila.

Istodobno raste i udio vozila s automatskim mjenjačem, koji je u 2025. veći za četiri postotna boda u odnosu na godinu ranije.

Na strani ponude u 2025. primjetan je i nešto veći broj oglasa za modele i izvedbe poput BMW M linije, BMW-a M3 i M5, Tesle te Audija Q4 e-tron, što upućuje na postupan rast interesa i za vozila iz premium i električnog segmenta.

- Na Njuškalu vidimo da kupci i dalje najviše traže provjerene modele srednje starosti, ali se njihov interes postupno pomiče prema nešto mlađim vozilima. Prosječna starost automobila koji se prodaju spustila se s 11 na 10 godina, što pokazuje određeni pomak, ali ne i dovoljno snažan trend koji bi mogao brže utjecati na pomlađivanje ukupnog voznog parka u Hrvatskoj. Hrvati i dalje vrlo racionalno pristupaju kupnji i prije svega traže najbolju vrijednost za novac koji mogu izdvojiti, bilo da je riječ o opremi, brendu, vrsti mjenjača ili pogona, dok sama starost vozila najčešće nije jedini ni presudan kriterij prilikom kupnje - izjavio je Dražen Mijoč, direktor vertikale Auto moto nautika u Njuškalu.

Na vrhu ljestvice najskupljih oglašenih rabljenih modela nalaze se Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Ghost i Ferrari 812 Superfast, dok su među najjeftinijima Citroën C2, Renault Megane Classic i Opel Vectra.

Podaci Njuškala potvrđuju da hrvatsko tržište rabljenih automobila i dalje počiva na provjerenim markama i modelima, ali i da kupci sve više uz cijenu prate razinu opreme, vrstu pogona i ukupnu vrijednost koju vozilo nudi.