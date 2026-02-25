HAKOM: Rast putnika i tereta na željeznici u 2025.
HŽ Cargo zadržao je prvu tržišnu poziciju sa udjelom od 43 posto u ukupnoj količini prevezene robe te od 48,7 posto u tonskim kilometrima
Porast u teretnom prijevozu na željeznici od 3,4 posto rezultat je ukupno prevezenih više od 3,1 milijuna tona robe, a i tu je ostvareno manje tonskih kilometara, za 2,5 posto manje ili 777,2 milijuna.
Prihodi od prijevoza robe povećani su za jedan posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2024., a HŽ Cargo kao prijevoznik tereta zadržao je prvu tržišnu poziciju sa udjelom od 43 posto u ukupnoj količini prevezene robe te od 48,7 posto u ukupno ostvarenim tonskim kilometrima.
No, HŽ Cargo je, po podacima HAKOM-a, u zadnjem kvartalu 2025. prevezao 1,1 posto manje robe i ostvario 6,6 posto manje tonskih kilometara u usporedbi s istim kvartalom 2024.
Ostali teretni željeznički prijevoznici zabilježili su povećanje količine prevezene robe od 7 posto te rast tonskih kilometara od 1,6 posto, čemu iz HAKOM-a dodaju daje krajem 2025. u Hrvatskoj od ukupno 20 registriranih teretnih željezničkih prijevoznika 14 bilo poslovno aktivno, a šest prijevoznika nisu tada obavljali prijevoz robe.