HAKOM: Rast putnika i tereta na željeznici u 2025.

HŽ Putnički prijevoz u četvrtom tromjesečju 2025. prevezao je gotovo 7,6 milijuna putnika ili jedan posto više nego u istom razdoblju 2024., dok je u teretnom željezničkom prijevozu bilo 3,4 posto više robe, podaci su Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Podaci HAKOM-a pokazuju da u putničkom prijevozu željeznicom u četvrtom tromjesečju 2025. porast broja putnika nije pratio i porast ostvarenih putničkih kilometara, nego ih je bilo za 1,5 posto manje nego u istom razdoblju 2024.

Porast u teretnom prijevozu na željeznici od 3,4 posto rezultat je ukupno prevezenih više od 3,1 milijuna tona robe, a i tu je ostvareno manje tonskih kilometara, za 2,5 posto manje ili 777,2 milijuna.

Prihodi od prijevoza robe povećani su za jedan posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2024., a HŽ Cargo kao prijevoznik tereta zadržao je prvu tržišnu poziciju sa udjelom od 43 posto u ukupnoj količini prevezene robe te od 48,7 posto u ukupno ostvarenim tonskim kilometrima.

No, HŽ Cargo je, po podacima HAKOM-a, u zadnjem kvartalu 2025. prevezao 1,1 posto manje robe i ostvario 6,6 posto manje tonskih kilometara u usporedbi s istim kvartalom 2024.