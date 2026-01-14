Rio Tinto i Glencore: Spajanjem bi nastao rudarski div bez presedana

Udruživanjem bi povećale proizvodnju bakra, smanjile rizike i osigurale kapital za projekte u svijetu gdje su sirovine sigurnosno pitanje

Na prvu vijest zvuči tehnički i birokratski: Rio Tinto, jedna od najvećih svjetskih rudarskih grupacija, i Glencore, globalni div koji uz rudarstvo kontrolira snažan trgovinski biznis sa sirovinama i upola je manji od Rija, potvrdili su da vode preliminarne razgovore o mogućem spajanju. I to je bilo dovoljno za ekstazu poslovne publike, svjesne što bi takvo spajanje značilo za globalni biznis. Zasad nema službene ponude, nema dogovorenih uvjeta, nema ni jamstava da će se išta dogoditi. Postoji samo regulativni rok, 5. veljače, do kojega Rio Tinto mora odlučiti hoće li se formalno upustiti u preuzimanje ili se povući. No iza toga suhoparnog jezika krije se jedna od najvažnijih industrijskih priča desetljeća.