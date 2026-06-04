Potvrđeno: Sopta iz Jadrolinije u ACI, Piplica na čelu CROPEX-a

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom je registru potvrđeno da je David Sopta od 29. travnja član Uprave ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUBA.

Kako smo već pisali u Lideru, riječ je o privremenom rješenju kakvo Vlada u posljednje vrijeme učestalo koristi u državnim tvrtkama - imenovanje na ograničeni rok uz naknadni natječaj. No, natječaj se obično nikad ne raspiše nego se mandat ponovno produljuje za šest mjeseci.

David Sopta javnosti je najpoznatiji kao dugogodišnji predsjednik Uprave Jadrolinija, čiji je mandat obilježio pad rampe broda Lastovo pri kojem su tri osobe poginule.