Šalić iz Pivovare Daruvar u Stanić Beverages, pojačanje u Upravi Kutjeva

Dario Šalić više nije član Uprave PIVOVARE DARUVAR te tvrtku samostalno kao direktor zastupa Davor Žmegač. Šalić iz daruvarske pivovare odlazi na poziciju direktora prodaje u tvrtki STANIĆ BEVERAGES. Dobrodošlicu su mu iz Stanića poručili preko svog LinkedIn profila.

Kako navode, Šalić iza sebe ima više od 25 godina iskustva u FMCG i beverage industriji, s bogatim međunarodnim i regionalnim menadžerskim iskustvom u kompanijama poput COCA-COLA BEVERAGESA, HEINEKENA, ATLANTIC GRUPE te JAMNICE, gdje je obnašao i funkciju predsjednika Uprave. Tijekom karijere vodio je prodajne organizacije velikih razmjera, razvijao Route-to-Market modele te upravljao poslovanjem s punom P&L odgovornošću.