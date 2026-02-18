Tvrtke i tržišta

Šalić iz Pivovare Daruvar u Stanić Beverages, pojačanje u Upravi Kutjeva

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dario Šalić više nije član Uprave PIVOVARE DARUVAR te tvrtku samostalno kao direktor zastupa Davor Žmegač. Šalić iz daruvarske pivovare odlazi na poziciju direktora prodaje u tvrtki STANIĆ BEVERAGES. Dobrodošlicu su mu iz Stanića poručili preko svog LinkedIn profila.

Kako navode, Šalić iza sebe ima više od 25 godina iskustva u FMCG i beverage industriji, s bogatim međunarodnim i regionalnim menadžerskim iskustvom u kompanijama poput COCA-COLA BEVERAGESA, HEINEKENA, ATLANTIC GRUPE te JAMNICE, gdje je obnašao i funkciju predsjednika Uprave. Tijekom karijere vodio je prodajne organizacije velikih razmjera, razvijao Route-to-Market modele te upravljao poslovanjem s punom P&L odgovornošću.

