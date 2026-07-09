Otupjeli na proturječnosti: Od globalne trgovine do žutog traka u Savskoj

Bombardiran informacijama, prosječni gutač vijesti sve rjeđe primjećuje kontradikcije. Uzima zdravo za gotovo i ne traži drugo mišljenje

Sudionici prošlotjedne Liderove konferencije 'Pametni znaju čemu služi izvoz' mogli su čuti neočekivane rezultate istraživanja koje tvrtka DHL provodi u suradnji s poslovnom školom NYU Stern. Suprotno općenametnutom obrascu prema kojemu je deglobalizacija već počela smanjivati međunarodnu razmjenu robe, dublja istraživanja i indeksi DHL Connectedness Reporta upućuju na to da je globalna razina povezanosti trenutačno 25 posto. A to je u vrhu povijesnih rekorda. Usprkos geopolitičkim napetostima indeks pokazuje iznimnu otpornost i stabilnost tijekom cijele prošle godine i početkom ove.

Rast robne razmjene u svijetu, mjeren tom metodologijom, bio je brži nego u bilo kojem razdoblju od 2017. (ako se izuzmu pandemijske oscilacije). Umjesto da se skrate dobavni lanci, trgovinske se rute produžuju. Trgovana roba danas u prosjeku putuje najdužom udaljenosti u povijesti: 5010 kilometara. Svijet se ne dijeli na dva bloka. Trgovina se, jednostavno, preusmjerava preko neutralnih zemalja posrednica.