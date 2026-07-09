U novom broju donosimo popis 50 najvećih obiteljskih tvrtki

Analizirali smo kompaniju Comping, a donosimo i poduzetničku priču Doroteje Kuzmić Skorić i tvrtke Euro-Milk, koja je nakon novog rasta cijena energenata osjetila velik pad prodaje

Bombardiran informacijama, prosječni gutač vijesti sve rjeđe primjećuje kontradikcije. Uzima zdravo za gotovo. Ne traži drugo mišljenje. Pa pogrešno vjeruje u pad međunarodne razmjene, slavi prodaju DOK ING-a njemačkom gazdi i ne uočava sukob između reindustrijalizacije i HEP-ova profita, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

O isplati dividende svojim dioničarima dosad su odluke donijele (ili će o tome prema prijedlogu uprave i nadzornog odbora odlučivati vrlo skoro) glavne skupštine 39 kompanija čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Te su kompanije za dividendu ukupno osigurale blizu 1,1 milijardu eura, od čega će većina, više od 600 milijuna eura, biti isplaćena tijekom ovog mjeseca. Pritom se ne treba bojati da će toliki priljev gotovine na tržište biti dodatni impuls rastu inflacije – jer to neće biti. Više o isplati dividendi čitajte u aktualnoj temi.

S više od četrdeset tisuća korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Australiji i na nizu drugih tržišta te oko 150 zaposlenih u regiji hrvatska tvrtka Productive zabilježila je i 2025. snažan rast unatoč tomu što se cijeli sektor SaaS (engl. software as a service) ​suočava s neizvjesnošću koju je donio val umjetne inteligencije. S osnivačem i glavnim direktorom Tomislavom Carom razgovarali smo o tome kako je Productive uspio zadržati rast u turbulentnom razdoblju, što AI agenti konkretno znače za budućnost rada i zašto se uloge u softverskim timovima iz temelja mijenjaju.

To što u upravama nekih velikih obiteljskih kompanija trenutačno nema nikoga iz kruga obitelji (barem ne službeno), ne mora značiti da će tako zauvijek i ostati. U više slučajeva naslućujemo da će se, kada za to dođe čas, u nekim upravama profesionalnim vanjskim menadžerima pridružiti pokoje ime koje se sada nalazi među članovima nadzornih odbora. Koje su najveće obiteljske tvrtke u Hrvatskoj doznajte u temi broja.

Analizirali smo kompaniju Comping, a donosimo i poduzetničku priču Doroteje Kuzmić Skorić i tvrtke Euro-Milk, koja je nakon novog rasta cijena energenata, izazvanog ratom na Bliskom istoku, osjetila velik pad prodaje.