Šestan-Busch proizvodi najmanje 10.000 kaciga za Hrvatsku i Slovačku

Tvrtka Šestan-Busch će za potrebe sporazuma ministarstava obrane Slovačke i Hrvatske proizvesti 10.000 balističkih kaciga , uz opciju dodatne narudžbe iste količine, izvijestila je u srijedu hrvatska tvrtka Šestan-Busch, koja je među vodećim europskim proizvođačima te vojne robe.

U sklopu ministarskog susreta u povodu posjeta međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti Eurosatory 2026., ministarstva obrane dviju država jučer su u Parizu sklopila sporazum o zajedničkoj nabavi.

Kako je izvijestila tvrtka Šestan-Busch, MORH je omogućio 'da Slovačka, kao i druge zainteresirane europske zemlje, radi zajedničke nabave pristupi okvirnom sporazumu koji Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ima s tvrtkom Šestan-Busch o nabavi borbeno-zaštitnih kaciga'.

Iz MORH-a je u utorak priopćeno da sporazum slovačkoj strani omogućuje da s MORH-om zajednički nabavi borbeno-zaštitne kacige hrvatske tvrtke Šestan-Busch, dok je Hrvatskoj omogućena zajednička nabava streljiva različitih kalibara sa slovačkim ministarstvom obrane.

Iz tvrtke Šestan-Busch ocijenili su da ova suradnja 'predstavlja značajno priznanje hrvatskoj obrambenoj industriji te potvrđuje povjerenje koje međunarodni partneri imaju u kvalitetu proizvoda razvijenih i proizvedenih u Republici Hrvatskoj'.

Dodali su i da ovaj projekt potvrđuje sposobnost hrvatske obrambene industrije da sudjeluje u međunarodnim programima opremanja te pridonosi jačanju obrambene suradnje između dviju država.