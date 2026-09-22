Tvrtke i tržišta

Severinin menadžer izašao iz njezine tvrtke, nova čelnica Datalaba

22. rujna 2026.
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Severina Vučković

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Tomislav Petrović više nije u vlasničkoj strukturi GLAZBENOG PROGRAMA te jedina vlasnica ostaje Severina Vučković. Petrović je Severinin dugogodišnji menadžer i poslovni suradnik, a njih dvoje zajedno su 2010. osnovali tu tvrtku.

GLAZBENI PROGRAM prošle je godine ostvario 2,15 milijuna eura prihoda, 31,7 posto više nego 2024., dok je neto dobit porasla 66 posto, na nešto više od milijun eura.

Nova direktorica u Datalabu

Marija Zrilić imenovana je direktoricom DATALABA HR umjesto Verice Jurković.

Zrilić nije novo ime u kompaniji, dosad je radila kao Sales Manager. Posljednjih godina javno je nastupala na Datalabovim edukacijama i poslovnim konferencijama na teme digitalizacije, ERP sustava, proizvodnje i upravljanja lancem opskrbe.

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#Severina Vučković#Tomislav Petrović#Marija Zrilić#Datalab#Solaris#Tamara Župan Badanjak
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