Coinbase podnosi zahtjev za terminske ugovore na američke dionice

Podneskom se traži odobrenje CFTC-a za ugovore koji američkim trgovcima daju 24/5 izloženost pojedinačnim dionicama bez vlasništva

Coinbase želi uvesti jedan od najpopularnijih kripto instrumenata za trgovanje na američko tržište dionica, podnoseći zahtjev za uvrštavanje trajnih terminskih ugovora za pojedinačne dionice saveznim regulatorima.

U podnesku, podnesenom u petak putem Coinbase Derivatives, traži se odobrenje Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) za ugovore koji bi američkim trgovcima dali izloženost pojedinačnim dionicama s polugom bez posjedovanja tih dionica. Uvrštenje na CFTC-u pokazuje da je proizvod, klasificiran kao terminski ugovor na dionice, u postupku odobrenja. Coinbase je izjavio da je podnio zahtjev za svoj ‘prvi set’ američkih trajnih dioničkih ugovora, s ciljem ponude 24/5 izloženosti pojedinačnim dionicama.

Trajni terminski ugovori ili ‘perpetualsi’ su derivativni ugovori koji prate cijenu imovine, ali nemaju datum isteka, što trgovcima omogućuje da drže pozicije neograničeno sve dok ispunjavaju zahtjeve za marginom i financiranjem.

Dugo su bili glavna značajka kripto tržišta, ali su do nedavno bili nedostupni američkim trgovcima u većini oblika. Wall Street Journal izvijestio je da Coinbase planira lansirati otprilike 50 do 60 ugovora, uključujući Apple, Microsoft, Teslu i Nvidiu, potencijalno kasnije ove godine ako regulatori odobre.

Ovaj potez produljuje brzo širenje Coinbaseovog poslovanja s derivatima u SAD-u. Tvrtka je postala prva američka burza koja je ranije ove godine dobila odobrenje za ponudu reguliranih kripto perpetual futuresa, a kasnije je uvela ugovore s polugom do 50x. Već nudi dioničke transakcije trgovcima izvan SAD-a koji ispunjavaju uvjete, nakon što je taj proizvod pokrenula u ožujku.

Podnošenje zahtjeva dolazi u tijeku utrke za ponudu takvog tipa proizvoda na američki kontinent. CFTC je odobrio bitcoin perpetual futures ugovore za Kalshi, koji se od tada proširio na robe poput bakra, dok se Polymarket okrenuo vlastitim kripto perpetual futures ugovorima.

Posjedovanje perpetuals ugovora na dionice ne bi davalo dioničarima nikakva prava, dividende ili vlasništvo, već samo izloženost cijeni. Specifikacije ugovora i ograničenja financijske poluge nisu bili u potpunosti detaljno opisani, a proizvodi još uvijek zahtijevaju regulatorno odobrenje prije nego što trgovanje može započeti.