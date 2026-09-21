Koliko stoji prva godina s bebom? Hrvatska među najjeftinijima

Košarica osnovnih potrepština stoji 3.661 euro, ali kada se usporedi s plaćama, Hrvatska više nije pri samom europskom dnu

Dolazak djeteta mijenja gotovo svaki dio obiteljskog života, a jedan od prvih udara osjeti se na kućnom budžetu. Pelene, vlažne maramice, adaptirano mlijeko, dječja kolica, autosjedalica, krevetić i odjeća pojedinačno možda ne izgledaju kao dramatični troškovi. Međutim, kada se zbroje količine proizvoda koje bi djetetu prema procijenjenim potrebama trebalo kupiti tijekom prve godine, račun se u Europi penje na nekoliko tisuća eura.

Nova Remitlyjeva analiza pokazuje koliko se taj iznos razlikuje među europskim zemljama. Uspoređene su cijene 14 osnovnih proizvoda iz šest kategorija: potrepština za presvlačenje, bočica, adaptiranog mlijeka, opreme za spavanje, prijevoza i odjeće.