Objavljen program ACCEPT Finance Marketa

ACCEPT Finance Market: mjesto na kojem se poslovna rješenja ne samo slušaju, nego i provjeravaju

Financije i računovodstvo više nisu funkcije koje samo prate što se u tvrtki dogodilo. Sve češće sudjeluju u odlukama o tehnologiji, automatizaciji, procesima i načinu na koji će organizacija raditi sljedećih nekoliko godina.

Upravo iz te promjene nastao je ACCEPT Finance Market, prvi međunarodni poslovni sajam za računovodstvo, financije i tehnologiju, koji će se 16. listopada održati u Zagrebu. Sada je objavljen i cjelovit program događaja.

ACCEPT je zamišljen drukčije od klasične konferencije. Uz predavanja i panele, velik dio događaja odvija se među izlagačima, gdje posjetitelji mogu vidjeti konkretna rješenja, razgovarati s ljudima koji ih razvijaju i usporediti pristupe prije nego što donesu odluku koja će utjecati na njihove procese, timove ili poslovanje.

Na jednom mjestu zato se susreću računovodstvo, financije, HR i IT – područja koja se u stvarnom poslovanju ionako sve manje mogu odvajati jedno od drugoga.

Iza koncepta stoji Ivana Živković Abraham, osnivačica CFO Managementa i direktorica ACCEPT Finance Marketa, koja događaj razvija iz uvjerenja da financijska i računovodstvena struka treba vlastito mjesto za teme koje joj izravno mijenjaju posao.

„Puno se govori o digitalnoj transformaciji, automatizaciji i umjetnoj inteligenciji, ali često iz perspektive tehnologije. Nas zanima što sve to konkretno znači za ljude koji vode financije, računovodstvo i poslovne procese. Zato smo htjeli napraviti događaj na kojem se o promjenama ne razgovara apstraktno, nego kroz stvarna rješenja i stvarne poslovne odluke“, kaže Živković Abraham.

Objavljeni program donosi teme vezane uz promjene u financijama, računovodstvu, tehnologiji i upravljanju poslovanjem, uz kompanije koje će svoja rješenja predstavljati i uživo.

Za tvrtke koje se žele predstaviti publici iz financija, računovodstva, upravljanja i tehnologije, otvoreno je još nekoliko partnerskih i sponzorskih pozicija za ovogodišnji ACCEPT Finance Market. Zainteresirane kompanije mogu se javiti organizacijskom timu na [email protected].