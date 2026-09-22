Otvorene prijave za konferenciju o energetskim zajednicama u Hrvatskoj, regiji i Europi

Međunarodna konferencija 'Energetske zajednice u praksi' održava se 24. i 25. rujna u Bolu na Braču

Međunarodna konferencija Energetske zajednice u praksi održava se 24. i 25. rujna 2026. u hotelu Bluesun Elaphusa u Bolu na otoku Braču. Tema su provedba, alati i modeli lokalne energetske tranzicije razvijeni kroz projekte APOLLO, LIFE ISLET, LIFE COMET i DBU/ECF Fast Forward Energy Communities.

Organiziraju je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zelena energetska zadruga ZEZ i Pokret otoka.

Konferencija polazi od jednostavnog problema: građani i lokalne zajednice žele osnivati energetske zajednice, ali njihovu širu primjenu u Hrvatskoj i dalje usporavaju regulatorne, administrativne i tehničke prepreke.

Cilj susreta u Bolu je povezati iskustva onih koji projekte već razvijaju s institucijama koje mogu pomoći da se postojeće prepreke pretvore u operativna rješenja.

Na jednom mjestu okupit će se energetske zajednice i inicijative iz Hrvatske, regije i drugih europskih zemalja te predstavnici institucija odgovornih za regulatorne, mrežne, provedbene i financijske preduvjete njihova razvoja.

Predstavnici energetskih zajednica govorit će o konkretnim iskustvima, kako su okupili članove, osigurali početno financiranje, pokrenuli prve projekte te s kojima su se pravnim, tehničkim i organizacijskim preprekama susreli u praksi.

Prvi dan programa donosi EU perspektivu, hrvatsku provedbu, regulatorni okvir i dvije panel-rasprave s predstavnicima ključnih institucija te lokalne i regionalne razine.

Konferenciju otvaraju predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Marina Dujmović Vuković, ravnateljica ZADRA NOVA, Katarina Marčić, načelnica Općine Bol, i Zlatko Zmijarević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e.

Uvodno izlaganje održat će Aida Liha Matejiček, načelnica odjela za Hrvatsku i Rumunjsku u Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) Europske komisije, na temu puta od EU pilot-projekata do modela primjenjivih u lokalnim sredinama.

Iskustva s terena predstavit će partneri projekata APOLLO, LIFE ISLET, LIFE COMET i DBU/ECF Fast Forward Energy Communities. Nakon toga slijede dvije panel-rasprave koje moderira Blaženka Leib. Prvi panel okupit će predstavnike Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, HERA-e i HEP ODS-a, dok će drugi povezati predstavnike Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije, Grada Mostara, Općine Tivat, Općine Lumbarda te Energetske zadruge Apsyrtides..

Drugi dan donosi konkretne modele iz Hrvatske, regije i Europske unije

Članice Foruma energetskih zajednica u Hrvatskoj predstavit će svoje modele.

Sudionici će čuti kako su inicijative okupile članove, osigurale početno financiranje, pokrenule prvi projekt te odgovorile na pravne, tehničke i organizacijske prepreke.

Bit će predstavljeni različiti modeli: od građanskog ulaganja u zajedničku elektranu i energetske zajednice osam gradova i općina, do otočne energetske zadruge, jedne od prvih registriranih energetskih zajednica građana u Hrvatskoj te malog lokalnog projekta pokrenutog oko javnog krova.

Nakon toga slijede primjeri iz Slovenije, Grčke, Bosne i Hercegovine i Crne Gore razvijeni kroz projekte LIFE COMET i APOLLO: Solar School Hrastnik, grčka koalicija Desmi, javna ulaganja Grada Mostara i obalni model Općine Tivat.

Drugi dan završava praktičnim laboratorijem u kojem će sudionici kroz rad u skupinama definirati konkretne putove za razvoj energetskih zajednica, a zaključci će biti objedinjeni u „Bračkim zaključcima“.

Kako se prijaviti?

Registracija za sudjelovanje je obvezna za sve sudionike. Molimo da se registrirate što prije putem ONLINE OBRASCA ZA REGISTRACIJU.

Ažurirani program i popis potvrđenih govornika i panelista dostupni su na mrežnim stranicama organizatora. Konferencija je namijenjena građanima, energetskim zajednicama i zadrugama, gradovima, općinama, županijama, razvojnim organizacijama te svima koji rade na razvoju lokalnih energetskih projekata.